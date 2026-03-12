L’associazione “Giuseppina Turrisi Colonna” cambia volto. L’associazione catanese che per 12 anni ha operato nel settore delle eccellenze scolastiche avrà un nuovo nome. Nasce l’associazione S.P.E.S (Solidarietà Promozione Eccellenze Scolastiche). Il 10 marzo, nello studio del notaio Alfredo Tamburino di Catania, si è svolta l’assemblea straordinaria dell’associazione che ha deciso, all’unanimità, il cambio di denominazione.



L’associazione “Turrisi Colonna” quindi cambia nome, ma non mutano le finalità. La nuova S.P.E.S ne raccoglie il testimone. In ossequio alle nuove normative, assume lo status giuridico di APS – ETS, cioè di un’associazione di promozione sociale, che opera nel terzo settore. La SPES opererà nel settore della scuola e soprattutto nella promozione delle eccellenze scolastiche. Ma con una peculiarità: la difficoltà economica e la necessità di supportare il “diritto allo studio”. Quel diritto garantito dalla legge, ma che si scontra con la difficoltà reale di condizioni non sempre ottimali che impediscono a tanti giovani di eccellere nonostante le loro potenzialità.



La SPES, come già la Turrisi Colonna, ha nel suo statuto alcuni obiettivi: sostenere il percorso scolastico dei giovani “eccellenti”, ma “indigenti”, aiutarli nel completamento e nell’approfondimento del percorso didattico, nel proseguimento degli studi universitari per permettere un ingresso qualificato nel mercato del lavoro.

L’assemblea ha anche approvato l’ingresso di 15 nuovi soci. L’associazione cresce e con essa l’obiettivo di far crescere l’impegno per supportare le eccellenze scolastiche. Lo scorso anno, la Turrisi Colonna aveva assegnato sette borse di studio a studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e altrettante a studenti della scuola secondaria di secondo grado (sette borse di studio) di tutte le province siciliane.



La presidente uscente Anna Maria Di Falco è stata confermata nella carica per il prossimo triennio. “La nostra associazione – spiega Di Falco – è nata da un gruppo di docenti e personale amministrativo. Da anni, l’esperienza diretta nel mondo della scuola ci aveva fatto toccare con mano realtà spesso insospettabili, difficoltà economiche o ostacoli di ordine sociale e culturale che impediscono, o ostacolano il proseguimento del percorso scolastico anche di giovani che pure hanno tutte le potenzialità per emergere, di studenti che meritano di crescere culturalmente nonostante le carenze sociali e le difficoltà economiche che ne ostacolano la carriera scolastica. È a loro che dedichiamo il nostro impegno. In questi dodici anni la onlus si è finanziata con attività culturali e donazioni di sostenitori e mediante la donazione del 5 per mille. Dal 2016 vengono conferite borse di studio ad alunni meritevoli delle scuole secondarie di primo e di secondo grado di tutte le province siciliane, incentivando così il diritto allo studio”.



Nel 2016, l’onorevole Davide Faraone, sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, aveva inviato una lettera con cui riconosceva il valore sociale del sostegno alle eccellenze scolastiche con difficoltà economiche. Nel 2017 la Onlus ha ricevuto una lettera di riconoscimento e di incoraggiamento dal Ministero dell’Istruzione.

Ora si avvia un nuovo percorso. La nascita della nuova Associazione Culturale S.P.E.S., l’ingresso dei nuovi soci e alcune modifiche allo statuto segnano l’inizio di un nuovo percorso.

Insieme alla presidente Anna Maria Di Falco è stato designato anche il nuovo direttivo composto da otto componenti. La nuova SPES, a breve, farà partire il nuovo bando per l’undicesima edizione del Concorso “ValorizziAmo Eccellenze”, raccogliendo il testimone della Onlus Turrisi Colonna. Sono previste sette borse di studio per studenti della scuola secondaria di primo grado e altrettante per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado di tutte le scuole siciliane.



Luogo: via Firenze, 20, CATANIA, CATANIA, SICILIA

