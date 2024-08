La deputata, vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità all’Ars, prima firmataria di un emendamento alla legge sulle variazioni di bilancio: “Obiettivo è rafforzare i collegamenti tra la stazione metropolitana Monte Po e la città di Misterbianco”.

“250mila euro per rafforzare il servizio di Trasporto pubblico locale del Comune di Misterbianco, garantire il collegamento con la stazione metropolitana Monte Po e limitare i disagi derivanti dalla realizzazione delle nuove tratte metropolitane”.

Lo afferma Jose Marano, deputata regionale M5s, commentando lo stanziamento della cifra per l’anno 2024 alla legge sugli interventi finanziari urgenti approvata in sala d’Ercole.

“Alle sterili polemiche – conclude la parlamentare regionale – preferiamo le azioni concrete messe in atto nell’interesse esclusivo dei cittadini. Da metà giugno, ormai, i treni in transito per Misterbianco sono collegati con Catania mediante autobus sostitutivi e accogliendo le istanze pervenute dalla cittadinanza attraverso questo nuovo servizio diamo un sostegno ai cittadini che quotidianamente viaggiano sule tratte ferroviarie”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.