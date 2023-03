Inaugurata questa mattina la sede del Centro per l’impiego di San Piero Patti, in provincia di Messina. L’assessore regionale al Lavoro, Nuccia Albano, ha tagliato il nastro e scoperto l’insegna dei nuovi uffici insieme al sindaco di San Piero Patti, Cinzia Marchello. Erano presenti anche il dirigente generale del dipartimento regionale del Lavoro, Gaetano Sciacca, e il presidente del consiglio comunale, Maria Pia Germanà.

Gli uffici, che si trovano in via Roma, saranno aperti ogni mercoledì dalle 9 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 17. «La rete regionale dei servizi per l’impiego – ha detto l’assessore Albano – svolgerà le sue attività di orientamento per il lavoro, evitando così agli abitanti di San Piero Patti di spostarsi in altri centri vicini. Un servizio del quale trarranno benefici anche i cittadini del comprensorio».



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.