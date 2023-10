Nella giornata di venerdì 13 ottobre si è svolta nel capoluogo regionale la cerimonia di inaugurazione del “Palermo Marina Yachting” a cui ha partecipato anche una delegazione dell’UGL di Palermo rappresentata da Claudio Marchesini, Lorenzo Giordano e Filippo Virzì.

Presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Salvini, il Vice Ministro al lavoro Claudio Durigon, il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il Presidente dell’Assemblea regionale Siciliana Gaetano Galvagno, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il Prefetto di Palermo Maria Teresa Cucinotta e il Presidente dell’autorità portuale Pasqualino Monti e numerosissime autorità del mondo politico, militare, sindacale e sociale.

Il Segretario territoriale Claudio Marchesini accompagnato dal Portavoce Filippo Virzì ha incontrato poco prima nell’occasione dell’evento il Sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon.

In evidenza le tematiche riguardanti i tavoli ministeriali, in particolare alcune vertenze quali prime tra tutte Almaviva, con un occhio alla viabilità e alla carenza cronica di una rete infrastrutturale, in vista dell’imminente partenza del progetto del Ponte di Messina speranza per una nuova Sicilia che vuole rinascere.

Per UGL Palermo: “Il recupero di una parte della città di Palermo che riconquista una parte di mare con un occhio particolare al rilancio della cantieristica palermitana è un primo passo storico per la bonifica di tutta la costa e per un graduale recupero del mare verso la città”.

