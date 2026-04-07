Il tema riguarda le modalità di convocazione del personale con contratto a tempo determinato in Poste Italiane, rispetto alle quali la scrivente Organizzazione Sindacale ritiene necessario richiamare l’attenzione pubblica, alla luce delle numerose segnalazioni ricevute da lavoratrici e lavoratori interessati. Si tratta di una questione di evidente rilievo occupazionale e sociale, rispetto alla quale chiediamo trasparenza, chiarezza e correttezza nelle procedure.

La UILFPC Catania interviene pubblicamente sulle modalità di convocazione del personale con contratto a tempo determinato in Poste Italiane, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute da lavoratrici e lavoratori interessati alle procedure di selezione.





Sono pervenute alla scrivente Organizzazione Sindacale segnalazioni da parte di candidati che rappresentano dubbi e perplessità in ordine alla chiarezza e alla verificabilità dei criteri concretamente adottati per le convocazioni.

La UILFPC ritiene che, su un tema così delicato, sia necessario garantire la massima chiarezza, sia per tutelare chi presenta regolarmente la propria candidatura, sia per evitare il consolidarsi di dubbi, malcontento e sfiducia.





Il punto non è alimentare polemiche, ma affermare un principio semplice: quando si parla di lavoro, di opportunità occupazionali e di accesso a contratti a tempo determinato, le procedure devono essere improntate a trasparenza, oggettività e verificabilità.

Per questa ragione, la UILFPC formula tali rilievi esclusivamente sulla base delle segnalazioni ricevute e auspica un chiarimento pubblico da parte di Poste Italiane in ordine ai criteri utilizzati per l’individuazione dei candidati da convocare, alle modalità operative seguite e agli strumenti adottati per garantire imparzialità e correttezza nell’intero procedimento.





La nostra Organizzazione Sindacale continuerà a raccogliere le istanze dei lavoratori e a sostenere ogni iniziativa utile affinché su questo tema vi sia un confronto serio, trasparente e rispettoso dei diritti e delle aspettative di chi cerca lavoro.

La UILFPC Catania conferma la propria disponibilità a un confronto immediato con l’Azienda, nella convinzione che chiarezza e correttezza siano condizioni indispensabili per evitare tensioni e restituire fiducia ai lavoratori.

Si autorizza la pubblicazione integrale o per estratto del presente comunicato stampa.

Cordialmente.

Eugenio Cambria, UILFPC Catania – Segretario Provinciale Aggiunto

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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