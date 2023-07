COMUNICATO STAMPA

Luglio 2023

Dichiarazione del Presidente provinciale Nino Tranchina

Palermo – “Le Acli Provinciali di Palermo aderiscono al Manifesto del Coordinamento 19 luglio e parteciperanno al prossimo corteo per le manifestazioni del 31° anniversario della strage di via D’Amelio per ricordare il sacrificio del giudice Paolo Borsellino e degli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina. La nostra presenza sarà testimonianza contro tutte le mafie, contro i molteplici depistaggi e nella affermazione della giustizia e verità, sulle tanti stragi di cui il paese attende ancora di conoscere moventi, mandati ed esecutori. La democrazia non può certo abdicare al ruolo di assicurare la certezza del diritto, della pena ed evitare di lasciare ombre di impunità. Il nostro impegno non può prescindere dal ricordo e l’insegnamento di tutti coloro che hanno perso la propria vita per l’affermazione della legalità: da Carlo Alberto Dalla Chiesa a Piersanti Mattarella, da Pio La Torre a Peppino Impastato, da Rosario Livatino a Padre Pino Puglisi, senza mai dimenticare tutte le altre vittime di mafia, forse meno note, ma che con il loro sangue hanno pagato il prezzo più alto della vita, pur di non accettare nessun compromesso dettato dalla violenza distruttiva della criminalità organizzata. Gesti che hanno segnato l’inizio di una fase di nuova consapevolezza e intransigenza, soprattutto tra i giovani.”

