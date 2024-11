Sabato 30 novembre si presenterà a Palermo il libro fotografico “Totò della Vucciria” di Giulio Gallo Gallo. L’incontro avverrà alle ore 17.00 nella grande sala della Body Studio Fiamma (ex cinema Fiamma) in Largo degli abeti. Il volume è arricchito dalla prefazione di Francesca Fatta e dall’intenso testo di Daniela Robberto che dà anima narrativa alla forza espressiva degli scatti fotografici che, mediante un sapiente uso del bianco e nero, o talvolta del brillante colore, in quarantadue fotografie racconta di Totò, un Totò figura emblematica della nostra stessa esistenza e della società in cui viviamo ed operiamo.

Un paradigma dell’essenza e dell’universalità reso intellegibile e indimenticabile attraverso le coinvolgenti descrizioni in prosa di Daniela Robberto a cui vien dato un volto, un’espressione, e quindi una vita, grazie alla fotografia di Giulio Gallo Gallo, che con attento e discreto occhio esperto, ne delinea i contorni e ne percorre i caratteri più salienti.

“Le pagine che seguono narrano della vita di Totò che viene trattata come un foto-romanzo, o meglio, un romanzo in fotografie. La fusione tra il testo, a tratti intenso, di Daniela Robberto fa da contrappunto narrativo alle foto di Giulio Gallo Gallo, e le didascalie riprese a commento delle 42 fotografie creano una sorta di storytelling fatto di scorci, controluci, visioni aperte e introspettive. Giulio conosce ogni angolo della Vucciria, la percorre da oltre 10 anni e l’ha descritta come mai nessuno prima” (dalla prefazione di Francesca Fatta).

I dettagli sul volume su https://www.edizioniexlibris.com/2024/09/24/toto-della-vucciria/

Luogo: Body Studio Fiamma (ex CInema Fiamma), Largo degli abeti, PALERMO, PALERMO, SICILIA

