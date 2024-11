La DMO Islands of Sicily porta l’autenticità e la bellezza delle isole siciliane al World Travel Market di Londra, uno degli eventi internazionali più prestigiosi per il turismo. Grazie al supporto della Regione Siciliana, la DMO è presente all’interno dell’area ENIT, proseguendo così il percorso di promozione internazionale iniziato nel 2019. Gli otto Comuni delle Isole siciliane, che recentemente hanno rinnovato il proprio sostegno, sono ancora una volta al centro della strategia di valorizzazione territoriale.

Durante la conferenza stampa dell’Assessore al Turismo Elvira Amata, tenutasi presso il padiglione ENIT, Christian Del Bono, presidente della DMO Islands of Sicily, ha presentato a giornalisti e operatori del settore l’ampia offerta turistica delle isole e le iniziative strategiche in corso. L’attenzione si è focalizzata sulle eccellenze naturali e culturali che rendono queste destinazioni uniche: dai siti UNESCO alle Aree Marine Protette, dal Parco Nazionale alle Riserve Naturali Orientate, senza dimenticare i vulcani attivi, i siti archeologici e i musei che arricchiscono il patrimonio delle isole.

L’offerta esperienziale delle isole di Sicilia è stata uno dei punti di forza della presentazione: tour enogastronomici, escursioni in barca, trekking e diving sono solo alcune delle attività proposte ai visitatori, a cui si aggiungono eventi tradizionali e festival di rilievo nazionale e internazionale. Queste esperienze sono pensate per una clientela attenta alla sostenibilità e desiderosa di scoprire il territorio in modo autentico, nel rispetto della sua natura, storia e cultura.

Inoltre, Del Bono ha illustrato le prossime iniziative della DMO come la creazione di un Destination Management System (DMS), che permetterà di aggregare l’offerta turistica locale e proporla in modo più efficace sui mercati globali. A questo si affianca una continua attività sui social media, con contenuti studiati per mettere in risalto le peculiarità delle piccole isole siciliane, promuovendo un turismo sostenibile e di qualità, legato alle tradizioni e alle eccellenze gastronomiche del territorio.

“Presentarsi sui mercati internazionali con un brand forte e riconoscibile è fondamentale per attirare l’interesse di viaggiatori e buyer di alto livello,” ha sottolineato Del Bono, evidenziando l’importanza di una visione strategica integrata che valorizzi le specificità delle Isole di Sicilia.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.