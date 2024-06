Un convegno che vuole ricordare l’impegno ed i progetti per il territorio del compianto “Politico Gentile delle Madonie”, il Senatore Bartolo Fazio, ma che mira ad evidenziare le criticità nei territori e le possibili soluzioni attraverso le testimonianze di alcune tra le eccellenze che vivono e lavorano nelle Madonie. Molti i temi che saranno affrontati a Geraci Siculo (PA) il prossimo 22 giugno a partire dalle ore 10,00 nel convegno dal titolo “Le Madonie Ieri e Oggi: programmi di sviluppo per le aree interne”, presso il Convento degli Agostiniani di Piazza San Bartolo.

Un evento organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Bartolo Fazio, insieme a numerosi partner istituzionali e del privato sociale, che intendono accendere i riflettori sulle criticità nei comuni delle Madonie, ma mostrando il “bel volto” delle realtà giovanili, artigianali e imprenditoriali che ogni giorno arricchiscono i territori e generano sviluppo per la collettività. “Questo evento segna un’altra tappa importante della vita della nostra associazione – spiega Don Giuseppe Amato, Presidente Aps Bartolo Fazio – che ora mira a creare progetti di partenariato con le altre realtà del territorio e alla creazione di una rete di soci che arricchiranno con i loro contributi quanto andremo a realizzare. Bartolo si è speso tanto per le nostre Madonie e ricordare non solo i suoi progetti, ma dare spazio alla realtà imprenditoriali giovanili che in questi anni sono sorte ci fa ben sperare. Continueremo ad impegnarci in questo senso per raccontare la parte migliore del nostro territorio”.

Numerose le problematiche al centro del dibattito, come il continuo calo demografico, la crisi idrica, intralci nella viabilità, assenza di Hub logistici e la situazione critica dell’ospedale di Petralia. Temi attuali che attanagliano le Madonie ormai da troppo tempo ed a cui si proverà ad offrire risposte attraverso la voce dei protagonisti istituzionali, delle imprese e delle associazioni del territorio. Partecipano all’incontro il Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Roberto Lagalla, l’Assessore Regionale alla Famiglia, Politiche Attive e Lavoro, Nuccia Albano, il Presidente dell’Unione delle Madonie e Sindaco di Geraci Siculo, Luigi Iuppa, il Presidente Aps Bartolo Fazio, Don Giuseppe Amato, il Presidente Anci Sicilia, Paolo Amenta e l’Amministratore Unico di Sosvima, Alessandro Ficile. Interventi programmati dalle imprese, associazioni e professionisti del territorio come l’Avvocato in Diritto di Impresa, Marianna Giaconia, l’Amministratore della società Zipline, Giovanni Nicolosi, l’Amministratore del Parco Avventura, Giuseppe La Placa, il Presidente della Consulta Giovanile di Geraci Siculo, Benedetto Corradino ed il Direttore Idimed, Francesca Cerami.

A conclusione dell’evento anche un “Aperitivo Mediterraneo” con una degustazione guidata, che rientra nel progetto “Strumenti di crescita e sostenibilità” dell’Aps Circolo Ekopolis e Idimed, in collaborazione con il Comune di Geraci Siculo e con alcune aziende del territorio.

Luogo: Geraci Siculo, GERACI SICULO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.