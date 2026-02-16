Il Carnevale di Sciacca 2026 dedica uno spazio speciale ai più piccoli, veri protagonisti della festa. Lo farà con gli eventi organizzati direttamente da Futuris e Record Eventi ma anche con un programma di eventi collaterali organizzati dall’Associazione L’AltraSciacca che uniscono il fascino delle tradizioni alla magia della narrazione.

A causa delle condizioni meteo proibitive anche tali laboratori, organizzati originariamente per il primo weekend, hanno dovuto subire un cambio di date.





Si parte oggi, lunedì 16 febbraio alle 18:00 con “A Carnevale ogni storia vale!” presso la saletta stampa del Teatro Samonà . Un pomeriggio di storie, filastrocche e maschere classiche a cura del gruppo locale Nati per Leggere, dove i bambini non saranno solo spettatori, ma si trasformeranno nei protagonisti dei racconti. L’incontro si concluderà con una merenda a base di chiacchiere, offerte dal Bar “Peccati di Gola” per festeggiare insieme. (età consigliata 3-6 anni).

Il link per la registrazione gratuita sul sito laltrasciacca.it o sciaccarnevale.it

I weekend delle sfilate saranno invece nel segno della fantasia con “Yona l’archivista di sogni”, in scena venerdì 20 (ore 16:00) e sabato 28 febbraio (ore 16:00) presso il Teatro Tenda del Giardino del Museo del Carnevale di Sciacca. Attraverso il teatro d’improvvisazione, i bambini aiuteranno Yona a ritrovare e riscrivere il “sogno perduto” di Peppe Nappa. Una fiaba interattiva per imparare a credere nei propri sogni e scoprire che, con l’impegno e la fantasia, ogni ostacolo può essere superato.

Un’occasione imperdibile per vivere la festa più allegra dell’anno in una dimensione creativa e formativa dedicata alle famiglie.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.