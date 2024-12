Le Polisportive Giovanili Salesiane (PGS) della Sicilia hanno scelto il loro nuovo presidente regionale: Roberto Chiaramonte, classe 1971, attuale presidente dell’ASD OR.SA. Modica. Ex-allievo salesiano, cooperatore salesiano e figura attiva presso la Parrocchia Maria Ausiliatrice di Modica, Chiaramonte ha accolto con spirito di servizio il testimone lasciato dal compianto Massimo Motta, scomparso lo scorso settembre.





Elezione e Assemblea regionale





La sua elezione, insieme a quella degli altri componenti degli organi direttivi, è avvenuta nel corso dell’assemblea regionale svoltasi il 14 e 15 dicembre presso l’Auditorium Don Bosco dell’Istituto San Francesco di Sales. Durante l’assemblea, convocata anche per l’approvazione del nuovo statuto, erano presenti circa 55 società provenienti da tutta la Sicilia.





L’evento è stato presieduto da Ciro Bisogno, presidente nazionale delle PGS, con Fabio Puleo, presidente del comitato di Palermo, nel ruolo di segretario. Hanno aperto i lavori i saluti di don Giovanni D’Andrea, Ispettore dei Salesiani Sicilia, di sr Angela Maccioni, Ispettrice delle Figlie di Maria Ausiliatrice, e di Vincenzo Falzone, vicepresidente del Coni Sicilia.





Ricordo di Massimo Motta





L’assemblea ha vissuto un momento di grande commozione nel ricordo di Massimo Motta, il presidente regionale che ha lasciato un’importante eredità umana e associativa. In sua memoria, è stata consegnata ai familiari una targa ricordo a nome del comitato regionale.





Confronto associativo ed elezioni

Durante l’incontro si è tenuto un confronto associativo sul tema “Giovani e sport: quale rete per l’educazione”, moderato da Maurizio Siragusa, commissario straordinario uscente. Tra i relatori: Ciro Bisogno, il prof. Andrea Farina dell’Università Pontificia Salesiana, don Francesco Preite (referente nazionale PGS per i Salesiani) e sr Francesca Scibetta (referente nazionale PGS per le Figlie di Maria Ausiliatrice).

Nel pomeriggio di sabato, è stata presentata la situazione dell’ente in Sicilia, che si conferma la terza forza nazionale delle PGS con 222 associazioni affiliate e 13.200 tesserati per la stagione 2023/2024.

Dopo la relazione, i presenti sono stati chiamati a rinnovare le cariche regionali e nazionali. Ecco la nuova struttura del consiglio regionale: Presidente: Roberto Chiaramonte, Vicepresidente vicario: Mauro Di Pasquali, Vicepresidente e segretario regionale: Giovanni Sergio Caripoli. Consiglieri: Franco Sirna, Salvo Bonnacorsi, Lorena Mileti, Enzo Cacio

In giunta regionale: Tesoriere: Maurizio Siragusa e Direttore tecnico regionale: Antonino Gennaro

Eletti revisori dei conti: Concetto Di Rosa e Santino Rinaldi.





Per il consiglio nazionale, le associazioni siciliane hanno scelto Maurizio Siragusa e Chiara Romano. Tra i referenti regionali: don Enzo Timpano (Salesiani) e sr Giusy Davì (FMA).





Approvazione del nuovo statuto





La domenica mattina, le associazioni hanno votato e approvato il nuovo statuto, adeguato alle riforme in materia di associazioni sportive. Una delle principali novità riguarda la riorganizzazione dei comitati provinciali, che saranno ora guidati da due sole figure: delegato e vice-delegato, snellendo la struttura burocratica.





Dichiarazioni





“Insieme nella tradizione e con rinnovato entusiasmo è il claim che ci accompagnerà in quest’avventura e che ci vedrà protagonisti nel mondo sportivo siciliano. Con l’assemblea che abbiamo celebrato in questi due giorni è stato costituito il nuovo esecutivo regionale che animerà – nel prossimo quadriennio – l’attività sportivo-educativa per la società e i giovani di diverse fasce d’età che incontreremo nel nostro cammino insieme”, ha dichiarato il presidente Chiaramonte nel suo discorso iniziale.





Concludendo, ha citato il compianto Massimo Motta: “Auguro a tutti un anno sportivo ricco di impegno sui campi di gioco, che rimane pur sempre il luogo privilegiato per confrontarsi con agonismo e rispetto, ma anche occasione per crescere oltre che sul piano sportivo anche sotto il profilo umano e sociale”.





Anche il presidente nazionale Ciro Bisogno ha sottolineato l’importanza dell’incontro: “Questa assemblea è un’occasione importante di condivisione e di ragionamento sulle scelte future dell’Associazione, in particolare con la nuova proposta culturale che le PGS hanno prodotto. In un territorio così importante e difficile come quello siciliano, la promozione sportiva PGS svolge ancora un’opera importantissima soprattutto per il significato educativo”.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.