Se ne parlerà domani a Palazzo Steri

PALERMO 22 NOVEMBRE 2023 – Le “Prospettive della cardiochirurgia pediatrica nella Sicilia occidentale”, un tema che sarà approfondito e dibattuto domani, giovedì 23 novembre, nell’Aula Magna di Palazzo Steri a Palermo, in un convegno organizzato dall’Asp del capoluogo su indicazione dell’Assessorato regionale della Salute.

L’evento si articolerà in 4 sessioni di lavori. La prima in programma alle ore 9 avrà per tema “La revisione della rete ospedaliera come strumento di razionalizzazione delle risorse”; seguirà la seconda “Dalla diagnosi prenatale all’inquadramento neonatale”; quindi la terza su “I trattamenti e le nuove prospettive di intervento”, e infine la quarta “Sull’organizzazione in rete, il follow-up cardiologico e la gestione durante la crescita e lo sviluppo”.

Chiuderà il convegno una tavola rotonda sul “Neonato con cardiopatia congenita nella Sicilia occidentale: l’importanza di una rete assistenziale integrata”. (nr)

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.