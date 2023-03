Coldiretti Sicilia che ha richiesto un incontro al Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per alcune priorità su cui bisogna intervenire con urgenza.

In particolare occorre dare delle regole certe e capire in che direzione va il fotovoltaico e l’agri-voltaico. In questo momento non ci sono direttive chiare e ciò crea molte incertezze. Vengono indicati altri aspetti chiave che devono trovare uno sbocco normativo primo tra tutti la riforma dei consorzi di bonifica commissariati da oltre 20 anni che in un periodo così critico per la carenza idrica, devono dare risposte adeguate al fabbisogno delle imprese. La siccità incombe e servono strutture opportune, un progetto chiaro e con una strategia univoca e soprattutto comprensibile. Oggi si ricevono risposte occasionali e non programmate.

Altra norma su cui il Governo deve agire insieme all’Assemblea Regionale Siciliana riguarda il comparto agrituristico nonché l’attuazione di norme per contrastare la fauna selvatica che ogni anno provoca danni immensi alle aziende agricole mettendo a rischio anche l’incolumità degli agricoltori. Una situazione non più sopportabile. Tutte le produzioni agricole e zootecniche siciliane sono sempre più rovinate dall’aggressione dei cinghiali e altri suidi. Solo un intervento deciso può finalmente porre un freno a questa situazione.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.