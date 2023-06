Le sere al parco di villa Tasca: da venerdì 9 a domenica 11 giugno, musica latinoamericana, la finale di Champions e il cinema sotto le stelle

di Press Service

09/06/2023

La musica live, il cinema sotto le stelle, la proiezione della finale di Champions League e tante attività per i bambini. Con una tre giorni di eventi torna la stagione serale del parco di Villa Tasca (viale Regione Siciliana Sud Est, 397). Il programma coinvolgerà le famiglie con i bambini, gli appassionati della musica, ma anche gli amanti del cinema e del calcio.

Venerdì sera (9 giugno), dalle 20.45, ci sarà musica dal vivo con il duo Sebastian Torres (voce e chitarra) e Alessio Oliva (percussioni) alla riscoperta di un repertorio sudamericano della tradizione dei trovadores. Dalle 18, per i più piccoli ci sarà il laboratorio “arte, natura e movimento”, con Amiche della Natura, che faranno costruire ai bambini un originale “acchiappasogni”, utilizzando gli elementi naturali che il parco offre.

Sabato (10 giugno), dalle 21 si proietta la finale di Champions League tra Inter e Manchester City. Alle 17.30, comincerà il laboratorio “Simmetrie in noi/intorno a noi”, un laboratorio creativo ed esperienziale sulle simmetrie in natura e nel corpo umano realizzato da “Radici. Piccolo Museo della Natura”, per i bambini dai 6 anni in su. Alle 18, “Curiamo l’orto”, “Esplorazione luminosa” e “Fiabe sotto le stelle”. Con Amiche della natura i bambini potranno annaffiare alberi e fiori ed esploreranno il parco con torce e racconti.

Domenica (11 giugno), dalle 20.30, debutta il cinema al parco con “Matilda sei mitica”, commedia per bambini e ragazzi del 1996, tratta dall’omonimo libro di Roald Dahl, che ha come protagonista Matilda, una bambina prodigio che scopre di avere dei poteri speciali e li usa per affrontare la sua famiglia e la tirannica preside Agatha Trinciabue.

È possibile prenotare, tramite i canali social (Facebook e Instagram) del parco un aperitivo o una cena (tra pizza, hamburger e altri piatti). Il parco sarà aperto dalle 17 all’1.

Tutte le attività sono gratuite, si può accedere al parco con biglietto giornaliero (4,50 euro) o abbonamento annuale (12 euro). Per informazioni scrivere alla pagina Instagram www.instagram.com/ villatascaofficial o chiamare il numero 3404241392.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.