Dopo il trionfo delle sezioni agonistiche del Cus Catania impegnate nel primo fine settimana di novembre, dove ognuna ha riportato la vittoria o la conquista di medaglie, ora si guarda al prossimo weekend con la volontà di poter ribadire i risultati ottenuti. Sabato 9 novembre, dopo il turno di riposo goduto a inizio mese utile anche per ricaricare le batterie in seguito alla prima sconfitta subìta, torna la squadra di Tennistavolo. Alle 16.00 sul campo avversario dell’Asd TT Boncoraglio Ragusa, si disputerà la 4° giornata del campionato di serie C. Nella stessa giornata ma alle 18.30 tra le mura casalinghe del PalaArcidiacono, saranno impegnate le pallavoliste del Cus Catania Volley, reduci da tre vittorie consecutive e al momento in vetta alla classifica del girone L del campionato di serie B2. Le ragazze ospiteranno le calabresi del Tonno Callipo di Vibo Valentia, nell’incontro valido per il 5° turno di andata. Domenica 10 novembre le altre sezioni impegnate. Si parte alle 9.30 dove nella palestra dell’Istituto Leonardo Da Vinci, si disputerà la 2° prova del Campionato individuale silver LC1-LC2 che vedrà impegnate le atlete di Ginnastica ritmica.

Nello scorso fine settimana le ginnaste hanno conquistato svariate medaglie e benché ora le categorie siano diverse, sono intenzionate a bissare i successi ottenuti. Alle 10.00 la squadra di Tennis, che dalla trasferta torinese ha riportato il primo successo stagionale, accoglierà sul rosso del Mediterraneo Sporting Club a San Gregorio, le leccesi del Circolo Tennis Apem Copertino. Questo incontro valido per la 4° nonché penultima giornata del campionato di serie A2 femminile, sarà l’ultimo appuntamento della regular season che le cusine ospiteranno in casa prima della trasferta a Prato. Mentre la squadra senior di Rugby sosterrà una giornata di riposo (tornerà in campo il 17 novembre a Roma in casa della Polisportiva Lazio Rugby 1927), questa domenica invece, sarà impegnata la squadra giovanile U16. Alle 11.00 sul Campo Sperone a Messina, affronterà il Messina 2016 nell’incontro valido per la 3° giornata del campionato. Il Cus Catania Calcio vittorioso al suo debutto nella competizione federale di Terza categoria, domenica 10 scenderà in campo nell’incontro valido per la 2° giornata del campionato. Alle 15.00 a Scordia, i calciatori cusini – tutti studenti universitari -, troveranno di fronte la Scordiense. Saranno infine i cestisti del Cus Catania Basket, reduci da un tris di vittorie (la formazione è in sesta posizione a quota 6 punti in classifica), a chiudere il weekend cusino. Sul parquet del PalaArcidiacono alle 18.00, incontreranno la S.S. Basket Giarre Asd. Turno valido per la 6° giornata del campionato di serie C, girone Q.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.