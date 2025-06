Trapani, 16 giugno 2025 – Si alza forte la voce dei residenti di via Giovanni Meli, nel cuore del comune di Trapani, stanchi e preoccupati per una situazione igienico-sanitaria che, a detta loro, è ormai fuori controllo. Da settimane, secondo le testimonianze raccolte, la strada è invasa da zecche e pulci, rendendo difficoltosa la vita quotidiana e ponendo seri rischi per la salute pubblica.

«Siamo esasperati, non possiamo neanche uscire con i nostri bambini o far scendere i cani – racconta una residente –. Le zecche saltano ovunque, e il Comune non risponde alle nostre continue richieste di intervento.»





A peggiorare il quadro, la presenza abbondante di erbacce incolte sui marciapiedi, che, oltre a deturpare l’aspetto urbano, rappresentano un ulteriore focolaio per insetti e parassiti. I cittadini parlano di segnalazioni inviate da settimane, senza ricevere riscontri ufficiali. C’è chi ha affisso cartelli di protesta, altri hanno avviato una raccolta firme per spingere l’amministrazione comunale a prendere provvedimenti urgenti.

Mentre l’indignazione cresce, cresce anche la frustrazione: «Non vogliamo protestare, vogliamo vivere in una città pulita e sicura» ripetono in coro. Una richiesta semplice, ma finora rimasta inascoltata.





Si rivolgono all’associazione la Sicilia per i siciliani APS di Tony Guarino che ci dichiara: “Sono arrivate diverse segnalazioni da diversi cittadini di trapani alla nostra associazione che ci segnalano la presenza di erbacce altissime e strade sporche di alto degrado con presenza di zecche e pulci , buche pericolosissime e marciapiedi in stato di degrado .

E una vera vergogna assistere a questo scempio diversi residenti di alcune vie ci comunicano il continuo abbandono e degrado , voglio ricordare alle istituzioni che i cittadini trapanesi pagano le tasse. Loro sono pagati per compiere il loro lavoro per il cittadino ,ma evidentemente per loro poco importa , noi associazione come sempre prendiamo le segnalazioni di tutto il territorio della Sicilia occidentale di tutti quei cittadini disperati che lottano e vivono nel degrado e nell’ abbandono sociale dove le istituzioni dovrebbero essere presenti. Non possiamo fare finta di nulla noi continueremo a denunciare e rendere noto le serie problematiche che come Trapani, Palermo e Agrigento stiamo continuamente riscontrando per la mancanza e il menefreghismo delle istituzioni comunali. Noi non ci stiamo e continueremo a lottare.”

Al momento, dal Comune di Trapani non è giunta alcuna dichiarazione ufficiale, ma la pressione dei cittadini potrebbe presto diventare troppo forte per essere ignorata.

Luogo: Trapani, Via fardella , 100, TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.