Nel cuore di Siracusa nell’elegante ed imponente restaurato Teatro Massimo lunedì 27 luglio, alle ore 21.00, il celebre tenore Roberto Alagna, nato in Francia ma di origini siracusane, pregiata voce applaudita anche all’Opèra di Parigi, alla Scala di Milano, all’Arena di Verona e a New York, sarà il protagonista, insieme alla talentuosa soprano Giuliana Di Stefano, dell’atteso concerto “Una notte di festa italiana” prodotto ed organizzato dalla Salemi Production del M° Davide Salemi.

“Una notte di festa italiana- dichiara Davide Salemi- è un omaggio alla grande tradizione musicale del nostro Paese sulle note della musica napoletana, siciliana e italiana, capace di parlare al cuore del pubblico con immediatezza e profondità”.





L’incasso dell’imponente evento artistico, fortemente voluto dal sindaco di Siracusa Francesco Italia, sarà devoluto all’Associazione Jacques Fersen ODV per il progetto “La libreria di Jacques“, per reperire le prime edizioni dei diari dei viaggiatori del Grand Tour in Italia, per consentire la conoscenza e la fruzione pubblica di queste esperienze alla scoperta della bellezza del nostro Paese.

“Una notte di festa italiana” promuove e difende la nostra tradizione musicale e letteraria attraverso un importante cammino che si preoccupa di mantenere viva la memoria e l’identità della nostra storia artistico culturale per mezzo di un raffinato contesto musicale acustico capace di esaltare la forza espressiva della musica mediterranea ed italiana, che parla ad un pubblico trasversale ed eterogeneo non esclusivamente siciliano, con l’obiettivo di emozionare in musica.





“L’esibizione di Roberto Alagna e Giuliana Di Stefano sarà un incontro tra esperienza e futuro- dichiara Davide Salemi giovane imprenditore musicale che a soli 27 anni scommette su una produzione dal carattere internazionale-, la quale creerà un’amalgama speciale dove la giovane e preparata soprano Giuliana Di Stefano, parente del leggendario tenore Giuseppe Di Stefano, dotata di

una vocalità elegante e di una presenza scenica intensa e naturale vivrà un momento straordinario al fianco del Maestro Alagna che da sempre ha saputo coniugare rigore vocale, carisma scenico e profonda umanità interpretativa, diventando un punto di riferimento assoluto per intere generazioni”.

Brani iconici come “Abballati”, “C’è la Luna mezzo mare”, “Tu vuo’ fa’ l’americano”, “Dicitencelle vuje”, “’O Sole mio”, “Maruzzella”, “Si maritau Rosa”, “Parla più piano”, “Caruso” e molte altre canzoni napoletane e travolgenti tarantelle siciliane per celebrare le nostre tradizioni e dare vita ad un’atmosfera intima, autentica e coinvolgente.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.