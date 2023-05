Giorno 30 maggio a Catania, presso la sede della ZES Sicilia orientale, i Commissari della ZES Sicilia orientale e della ZES Sicilia occidentale hanno incontrato il Segretario regionale dell’UGL, nell’ambito di un percorso di incontri già avviato con le organizzazioni sindacali e finalizzato alla firma di un protocollo d’intesa.

Tale protocollo verterà su una cooperazione complessiva tra le ZES siciliane e le forze sindacali, in modo tale che i sindacati siano informati sia sugli investimenti che le ZES attraggono verso i propri territori sia sullo stato di realizzazione delle opere pubbliche di cui le ZES sono soggetti attuatori o stazioni appaltanti.

Il Commissario della ZES Sicilia orientale, Prof. Alessandro Di Graziano, evidenzia che: “L’azione delle ZES si prefigge l’obiettivo di essere quanto più inclusiva possibile nei confronti di tutte le parti sociali e in particolare delle organizzazioni a tutela dei lavoratori, affinché le iniziative imprenditoriali veicolate dalle ZES possano essere armoniche con una crescita economica sostenibile delle zone speciali e con condizioni di lavoro attrattive per gli operatori delle aziende insediate”.

Il Commissario della ZES Sicilia occidentale, Prof. Carlo Amenta, commenta: “Prosegue il lavoro di relazione che i Commissari ZES stanno svolgendo sul territorio, in cooperazione con il Governo nazionale, le istituzioni locali e i sindacati. “Il protocollo d’intesa già discusso con CGIL, CISL e UIL – aggiunge Amenta “includerà anche l’UGL tra i firmatari. A tale iniziativa sarà dato seguito andando a individuare alcune specifiche questioni da affrontare con le organizzazioni sindacali, con il fine di rafforzare l’opera delle ZES per lo sviluppo della Sicilia”.

Il Segretario regionale dell’UGL, Dott. Giuseppe Messina, dichiara a proposito dell’incontro: “Abbiamo affrontato e approfondito in via preliminare i principi guida che consentiranno alla Sicilia di crescere dal punto di vista industriale e infrastrutturale. L’UGL è pronta a sottoscrivere coi Commissari ZES un protocollo tra le organizzazioni sindacali e le ZES siciliane per consentire un corretto insediamento industriale e l’aumento del PIL attraverso la crescita dell’economia reale”.

Sono previsti degli ulteriori passaggi istituzionali presso la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato Regionale alle Attività Produttive – interlocutori fondamentali nelle dinamiche tra le ZES e tutti i portatori d’interesse-, che saranno prodromici alla sottoscrizione ufficiale del protocollo tra le due ZES e le organizzazioni sindacali, prevista per le prossime settimane.

