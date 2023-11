Il 15 dicembre 2023 l’Ice Club di Catania organizza Back2000, un evento senza precedenti, un’esplosione di musica e divertimento che rimarrà impressa nei cuori di tutti coloro che parteciperanno. A partire dalle ore 22, la serata prenderà il via con i Dj più importanti della Sicilia e la ZIMB-1DJ ORCHESTRA del maestro Lino Zimbone.

Ma le sorprese non finiscono qui. Ice Club annuncia la partecipazione straordinaria di due ospiti d’eccezione: Lee Ryan e Simon Webbe from Blue. I due talentuosi artisti, noti per il loro contributo indelebile alla scena musicale internazionale, si esibiranno cantando alcuni dei loro successi più celebri e regalando al pubblico una performance indimenticabile.

Lee Ryan e Simon Webbe insieme a Duncan James e Antony Costa fondano i Blue nel 2000 e diventano ben presto una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi 2 decenni. Hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John e Stevie Wonder, e vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act.

I biglietti per questa straordinaria serata saranno disponibili a partire dalle ore 15 di giovedì 23 novembre. Sarà possibile acquistare i biglietti online su Ticketone e TicketSms, presso i punti vendita del circuito Sicilia Ticket, nonché nei gruppi di prevendita associati alle serate in discoteca.

Questa festa promette di essere un’esperienza unica, un connubio perfetto di musica e intrattenimento, arricchito dalla presenza di due icone della musica internazionale.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.