(LEGA GIOVANI SICILIA) «Pontida23, presenti anche i giovani siciliani della Lega alla festa nazionale del movimento giovanile.»

«Pontida23, presenti anche i giovani siciliani della Lega alla festa nazionale del movimento giovanile.»

di Press Service

19/09/2023

Grande partecipazione anche per l’edizione del 2023 nell’assemblea nazionale del movimento

giovanile della Lega.



Tanti i ragazzi partiti dalla Sicilia per partecipare all’assemblea aperta dal segretario e vicepremier Matteo Salvini e dal coordinatore federale Luca Toccalini, con gli interventi del Ministro Valditara, del Vice Segretario federale Crippa e della dirigenza del partito giovanile.

Presenti in centinaia da tutta Italia, con tante delegazioni estere di movimenti identitari europei.



“È stato un momento di festa e di riflessione, – scrivono in una nota i dirigenti siciliani del movimento giovanile – per prepararci all’importantissima sfida delle europee del 2024.

Libertà, identità, sicurezza, lavoro, scuola, università e infrastrutture: queste le sfide della nostra generazione.

Saranno mesi importantissimi di lavoro sul territorio a sostegno della Lega e di Matteo Salvini: torniamo da Pontida più carichi che mai. Siamo la generazione che non si arrende.”

