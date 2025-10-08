La Lega Sicilia compie un passo fondamentale nel suo percorso di radicamento e strutturazione sul territorio. Giovedì 9 ottobre, alle ore 11:00, presso l’Hotel Giardino Inglese (Via della Libertà, 63) a Palermo, si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale dei nuovi Dipartimenti tematici del partito nell’isola.

L’evento vedrà la partecipazione di figure di primo piano del partito a livello nazionale e regionale.

Interverranno:

Armando Siri, Coordinatore Nazionale dei Dipartimenti Lega;

Nino Germanà, Senatore e Segretario Regionale della Lega Sicilia;

Giovanni Cafeo, Coordinatore dei Dipartimenti della Lega Sicilia.





L’istituzione dei Dipartimenti rappresenta un momento chiave per l’azione politica della Lega in Sicilia. Essi costituiranno dei veri e propri laboratori di idee e proposte, con l’obiettivo di analizzare in profondità le principali questioni strategiche per il futuro della Regione e di elaborare soluzioni concrete e programmatiche. Saranno il punto di riferimento del partito per il dialogo con le categorie produttive, gli ordini professionali, il mondo dell’associazionismo e i cittadini.

