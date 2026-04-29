Legacoop Agroalimentare e Pesca Sicilia esprime soddisfazione per l’operazione condotta dalla Guardia di Finanza che ha portato allo smantellamento di una cantina abusiva a Parma di Montechiaro, dedita a pratiche illecite e alla commercializzazione di prodotto non conforme.

In un momento particolarmente delicato per l’intero comparto vitivinicolo, interventi come questo rappresentano un segnale importante di tutela del mercato, dei produttori onesti e dei consumatori. L’azione delle autorità rafforza la fiducia nel sistema dei controlli e contribuisce a contrastare fenomeni che rischiano di compromettere la qualità e la reputazione della filiera.





Le cooperative vitivinicole aderenti a Legacoop operano da sempre nel pieno rispetto della legalità, promuovendo lo sviluppo dei territori e garantendo standard elevati di qualità. Tracciabilità, trasparenza e correttezza nei processi di produzione e confezionamento costituiscono pilastri fondamentali del nostro modello agroalimentare.

Il mancato rispetto di questi principi non solo configura una frode, ma mette a rischio l’intero comparto, penalizzando in primo luogo chi lavora nel rispetto delle regole. Per questo ribadiamo l’importanza di un impegno costante nella difesa della legalità e nella promozione di pratiche trasparenti.





Il vino cooperativo e le nostre cantine sociali rappresentano un’eccellenza del Made in Italy, ma anche un presidio di resilienza economica e sociale. Difendere la legalità significa tutelare il territorio, garantire qualità ai consumatori e sostenere un modello produttivo fondato su responsabilità e fiducia.

Domenico Pistone, Responsabile Regionale Legacoop Agroalimentare e Pesca Sicilia





Luogo: PALERMO, Via Alfonso Borrelli, 3, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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