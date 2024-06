Visita istituzionale oggi a Catania per il presidente nazionale di Legacoop Simone Gamberini che ha visitato la San Francesco, una delle cliniche di proprietà del Consorzio di cooperative sociali Sisifo “Il Consorzio Sisifo – ha detto Gamberini -rappresenta un’eccellenza nel settore dell’erogazione di servizi integrati socio-sanitari e assistenziali, a beneficio di un numero rilevante di utenti che trovano risposte articolate ai loro bisogni di cura. L’attività di Sisifo testimonia in modo esemplare il ruolo fondamentale che la cooperazione sociale svolge per il welfare socio-assistenziale e sanitario del Paese, attraverso il lavoro di oltre 370mila addetti che ha trovato una giusta valorizzazione nel recente rinnovo del Contratto nazionale del settore. Crediamo che questo ruolo meriti un riconoscimento anche da parte delle istituzioni e dei soggetti pubblici, a cominciare dalle Regioni, con un deciso cambiamento della prassi finora seguita dalla committenza pubblica nelle gare di affidamento, prevedendo tariffe adeguate a riconoscere l’aumento dei costi legati ai rinnovi contrattuali ed introducendo una norma per la revisione dei prezzi dei contratti di appalto in essere”.

Sisifo, il cui presidente è Giuseppe Piccolo, è nato nel 1999 ed è un consorzio di 16 cooperative che si occupano -non solo in Sicilia- di servizi alla persona e sanitari. Con l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), con 8 centrali già accreditate, intende incrementare e potenziare un’organizzazione territoriale per la cura, l’assistenza socio-sanitaria, il monitoraggio delle malattie a rilevanza sociale e l’attivazione di una rete di interventi integrati socio-sanitari. Facilitare, dunque, ai cittadini la fruizione dei servizi, garantire un percorso trasparente dell’iter diagnostico-terapeutico legato ai bisogni della persona, favorire e sviluppare l’integrazione socio-sanitaria. Il Consorzio eroga oltre un milione di prestazioni annue, per 24 mila persone assistite e circa 1500 dipendenti. La Casa di cura San Francesco, il cui presidente è Cono Galipò, è struttura sanitaria accreditata al S.S.R. Regione Sicilia, inclusa nell’elenco delle strutture istituzionalmente accreditate quale Presidio autonomo di “Day-Surgery e chirurgia ambulatoriale” per un totale di sette posti letto (che si raddoppiano in 14). All’incontro erano presenti, oltre Giuseppe Piccolo e Cono Galipò, il presidente di Legacoop Sicilia Filippo Parrino e i consiglieri Mimmo Arena e Rosario Alescio.



Luogo: Clinica San Francesco, Via Odorico da Pordenone, CATANIA, CATANIA, SICILIA

