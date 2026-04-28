In un tempo segnato da diffuse fragilità educative, si fa sempre più forte il richiamo alla necessità di educare alla legalità, soprattutto le giovani generazioni.

In questo scenario, la scuola è chiamata a non arretrare: costruire competenze, formare coscienze.

Nasce da qui il percorso promosso dal Liceo “Orso Mario Corbino” di Siracusa nell’ambito del Progetto FSL “Identità di genere e contrasto alla violenza contro le donne” e dell’iniziativa “Un giorno in tribunale”: un progetto unitario articolato in due momenti, complementari e coerenti.





Il 24 aprile, presso la Corte di Assise del Tribunale di Siracusa, le studentesse e gli studenti delle classi 3ªAs, 3ªG, 3ªCS, 5ªCS hanno partecipato a una simulazione processuale sul reato di revenge porn (art. 612-ter c.p.), assumendo i ruoli di imputati, parti civili, avvocati, testimoni e giudici.

Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Annamaria Di Carlo, si è sviluppato con il contributo dei docenti Stefania Festa, Concetta La Leggia, Dionisio Mollica e sotto la guida della dirigente scolastica prof.ssa Valentina Grande, che sottolinea: «La scuola ha il dovere di offrire agli studenti esperienze reali, capaci di trasformare la conoscenza in consapevolezza e responsabilità».





L’iniziativa, promossa dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, ha visto il contributo dell’avv. Orazio Scalorino per l’inquadramento normativo sulla violenza di genere e l’intervento della Sostituta Procuratrice dott.ssa Chiara Metoldo.

Hanno preso parte ai lavori, portando i saluti istituzionali, il Procuratore Capo dott.ssa Sabrina Gambino e la Presidente del Tribunale di Siracusa dott.ssa Dorotea Quartararo.





Fondamentale il supporto degli operatori del diritto che hanno affiancato gli studenti: il dott. Simone De Martino (GIP), il dott. Andrea Palmieri (Procura della Repubblica), e gli avvocati del Comitato Pari Opportunità Luigi Giocolano, Elena Salemi, Egizio Zaccaria, Maria Giuga, Orazio Scalorino, Elisa Miccichè, Caterina Marangia, Christian Fontana, insieme all’avv. Alessandra Garufi, componenti del CPO.





Il percorso si è concluso il 27 aprile con l’incontro organizzato dal Comitato alle Pari Opportunità, presso il Liceo “Corbino”, alla presenza di Pietro Grasso, già Presidente del Senato ed ex magistrato antimafia, del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, Dott.ssa Sabrina Gambino, del Procuratore Aggiunto della Repubblica del Tribunale di Siracusa, Dott. Andrea Palmieri, del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, Avv. Antonio Randazzo, del Presidente del Comitato alle Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, Avv. Luigi Giocolano e degli avvocati Caterina Marangia e Orazio Scalorino.





Durante il confronto con gli studenti delle classi 3ªG, 4ªA, 4ªD, 4ªG, 5ªC, 5ªD, 5ªG, coordinate dai docenti Marcello Camizzi, Angela Coniglione, Cristina Di Dio, Concetta La Leggia, Antonella Prestia e Rachele Vullo, Pietro Grasso — oggi Presidente della Fondazione Scintille di Futuro, impegnata nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva tra i giovani — ha approfondito i temi della legalità, della memoria e della responsabilità civile.

Un’esperienza che ha trasformato l’aula in spazio di cittadinanza attiva, restituendo alla legalità il suo valore più autentico: non un principio astratto, ma una pratica quotidiana.

Luogo: Liceo Corbino , SIRACUSA, SIRACUSA, SICILIA

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