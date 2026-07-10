Un’importante operazione di ripristino della legalità, del decoro urbano e della sicurezza è stata portata a termine ieri mattina a Riposto grazie a un intervento interforze promosso dalla Polizia Locale, guidata dal comandante Orazio Giovanni Vecchio, su impulso dell’amministrazione comunale. L’attività, che ha visto impegnati nove agenti della Polizia locale di Riposto e una pattuglia della Stazione Carabinieri di Riposto, ha interessato principalmente l’area all’interno di un complesso di edilizia popolare di via Mario Carbonaro, dove il cortile condominiale era stato progressivamente trasformato in una vera e propria discarica a cielo aperto, con veicoli in totale stato di abbandono, rifiuti di ogni genere e materiali speciali e pericolosi che da anni deturpavano l’area e rappresentavano un rischio per la sicurezza e la salute pubblica.





Contestualmente sono stati effettuati interventi anche in via Vaccarini e via De Maio. Sul posto anche gli operatori della ditta incaricata del servizio di raccolta dei rifiuti, che hanno lavorato in stretta sinergia per riportare ordine e decoro in una zona da troppo tempo segnata dal degrado.





Significativo il bilancio dell’intervento: rimossi sedici veicoli completamente abbandonati; bonificata dai cumuli di rifiuti l’intera area, compresi quelli speciali e pericolosi, restituendo condizioni di maggiore sicurezza ai residenti. Tra gli interventi effettuati anche il ripristino dell’illuminazione pubblica, non funzionante da tempo, che consentirà di migliorare ulteriormente la vivibilità e la percezione di sicurezza del quartiere. Parallelamente, la Polizia Locale ha elevato verbali per migliaia di euro nei confronti dei proprietari di diversi veicoli risultati privi della copertura assicurativa obbligatoria e della revisione periodica.





“Per troppo tempo alcune situazioni sono state considerate normali – dichiara il sindaco Davide Vasta – Da oggi non lo saranno più. Continueremo a intervenire in tutte le aree che necessitano di essere restituite ai cittadini, perché il decoro urbano significa sicurezza, rispetto per chi vive onestamente e qualità della vita. Ringrazio il comandante Orazio Giovanni Vecchio, gli agenti della Polizia Locale, i Carabinieri e gli operatori della ditta dei rifiuti per il grande lavoro svolto. Abbiamo restituito decoro e sicurezza a un’area che da anni versava in condizioni inaccettabili. Questo è soltanto l’inizio di un percorso che porteremo avanti con determinazione, intervenendo in tutte quelle situazioni in cui sarà necessario ripristinare legalità, ordine e rispetto delle regole”.

L’amministrazione comunale proseguirà con ulteriori attività di controllo e di bonifica del territorio, intensificando le azioni di contrasto all’abbandono dei rifiuti, all’occupazione abusiva degli spazi pubblici e a ogni forma di comportamento lesivo del decoro urbano.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

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