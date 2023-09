Legge di Stabilità finanziaria 2024-2026: questa mattina a Palazzo d’Orleans il comitato direttivo dell’ANCI Sicilia ha incontrato il presidente della Regione, Renato Schifani, l’assessore regionale per l’Economia, Marco Falcone, e l’assessore regionale per le Autonomie locali, Andrea Messina.

“Al Governo regionale – hanno aggiunto Amenta e Alvano – chiediamo, tra le altre cose, che le crescenti criticità degli enti locali dell’Isola entrino nella trattativa con lo Stato al fine di individuare correttivi all’attuale quadro normativo per una complessiva riforma del sistema delle entrate e della riscossione che contempli anche l’abbattimento degli accantonamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e la revisione delle norme in materia di assunzioni, anche contemplando la possibilità di reclutare personale attraverso risorse etero-finanziate”.

“Nel merito delle risorse destinate ai comuni dalla Legge di Stabilità – ha concluso il presidente dell’Associazione dei comuni siciliani- siamo fiduciosi che il Governo si impegnerà per prevedere maggiori stanziamenti al fine di consentire ai comuni l’esercizio delle proprie funzioni anche in un’ottica perequativa”.

Nel corso dell’incontro, cui ha preso parte anche Matteo Cocchiara, presidente dell’Asael, i componenti del Comitato direttivo dell’ANCI Sicilia hanno sottoposto altri temi, focalizzando l’attenzione anche su: risorse finanziarie per le ex Province; risorse per extra- costi dei rifiuti; costi energia elettrica; ricovero per i disabili psichici e per i minori; risorse per le donne vittime di violenza.