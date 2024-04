Lemon Sistemi (EGM: LS; “Lemon” ovvero la “Società”), azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e nella progettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico, ha firmato un contratto con l’azienda Biscottificio Forti – storico biscottificio della tradizione dolciaria siciliana – per la costruzione di una nuova sezione di impianto fotovoltaico, in ampliamento al primo, e un aumento del sistema di accumulo fotovoltaico.

Il contratto prevede l’ampliamento dell’esistente impianto fotovoltaico – già commissionato dal Biscottificio Forti e realizzato da Lemon Sistemi nel 2020 – portandolo da 30 kWp a 61,2 kWp e, conseguentemente, l’aumento del sistema di accumulo – anche esso realizzato da Lemon Sistemi nel 2020, facendo attestare il Biscottificio Forti tra i primi soggetti in Sicilia ad installare un sistema di accumulo per un impianto fotovoltaico commerciale – aumentando la capacità di accumulo da 72 kWh a 106 kWh.

I lavori di installazione inizieranno nel mese di maggio e si completeranno in non più di ulteriori 2 settimane.

Maria Laura Spagnolo, Presidente e Co-CEO di Lemon Sistemi, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti di proseguire la collaborazione con il Biscottificio Forti, una storica realtà siciliana, che già nel 2020 era stata tra le aziende pioniere nell’istallazione di sistemi di accumulo associati ad impianti fotovoltaici commerciali. Questo ulteriore ampliamento, avvenuto dopo poco più di 3 anni, contribuirà a garantire il fabbisogno energetico necessario per le diverse attività dell’azienda. Essere stati scelti ancora una volta come loro partner avvalora l’efficacia delle nostre soluzioni, che sono risultate energeticamente soddisfacenti e hanno rappresentato per il cliente un investimento economicamente redditizio”.

Luogo: BALESTRATE, PALERMO, SICILIA

