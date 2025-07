Riunite per la prima volta in un unico edificio tutte le funzioni aziendali con la finalità di migliorare efficienza, produttività e comunicazione tra i reparti

Lemon Sistemi, azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e nella progettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico, comunica l’inaugurazione della nuova sede aziendale di Balestrate che ospiterà il management e il personale delle aree operative.

La nuova sede è collocata all’interno di un immobile a due elevazioni fuori terra. Il piano terra ha una superficie calpestabile di circa 900mq in pianta, il piano primo ha una superficie di circa 450 mq, il piano secondo di circa 200 mq oltre a circa 100 mq di terrazze. Prima dello spostamento il personale d’ufficio era diviso tra diverse strutture poste a walking distance una dall’altra a Balestrate, ma l’esigenza di migliorare e rendere più efficiente la comunicazione tra uffici è stata un volano molto importante per il raggiungimento di questo risultato. Sin dal 2021 Lemon Sistemi ha individuato un’unica struttura che potesse accogliere l’azienda e le sue potenzialità di crescita. L’attuale sede è stata infatti inizialmente destinata nel piano terra a magazzino ed è stata oggetto di una pregevole attività di progettazione per recupero, trattandosi di un immobile di valore storico, in quanto ex magazzino per botti da vino, risalente alla fine del 1800.





Durante i lavori di riqualificazione, il magazzino ha trovato una nuova collocazione presso altre aree più periferiche, e l’immobile è stato riqualificato, partendo dagli esterni e dai piani più alti. L’intervento ha permesso di razionalizzare la distribuzione degli spazi, riunendo per la prima volta tutte le funzioni aziendali sotto un unico tetto. Al primo piano trovano posto gli uffici provisioning/connessioni, project management e pianificazione, acquisti, amministrazione, contabilità e legal, progettazione; al secondo piano sono collocate le aree commerciali, marketing, risorse umane, la direzione generale e la sala riunioni. Questo nuovo assetto organizzativo contribuirà ad aumentare l’efficienza e la produttività del personale, migliorando la comunicazione tra i reparti e favorendo un contesto di lavoro coeso, sostenibile e orientato alla collaborazione.





La nuova sede sorge all’interno di un ex opificio industriale oggetto di un accurato intervento di ristrutturazione che ha saputo unire rispetto per la tradizione e apertura all’innovazione. L’obiettivo è stato restituire vita a un luogo simbolico, coniugando memoria storica, innovazione e sostenibilità in un nuovo centro operativo per l’azienda. L’intervento ha mantenuto la corte d’ingresso ispirata ai bagli siciliani come elemento centrale e simbolico, sottolineando le radici culturali dell’edificio e, al tempo stesso, rispondendo alle esigenze funzionali di un’azienda contemporanea.

Gli spazi sono stati completamente ripensati per accogliere uffici luminosi e funzionali, sale conferenze e ambienti dedicati al comfort del personale, con interventi mirati al miglioramento energetico e alla qualità architettonica, a conferma del nostro DNA green e del nostro impegno volto alla riduzione dell’inquinamento e a un maggior impiego delle energie rinnovabili.





Particolare attenzione è stata dedicata alla caratterizzazione degli spazi interni: ai piani superiori, destinati alla dirigenza, è stato adottato uno stile che richiama l’eleganza dei palazzi nobiliari siciliani, con l’uso di maioliche e materiali tradizionali in linea con le indicazioni della Sovrintendenza. Le aree operative, invece, si distinguono per uno stile industriale, dinamico e moderno, pensato per rispecchiare l’identità giovane e vitale dell’azienda.

Maria Laura Spagnolo, Presidente e Co-CEO di Lemon Sistemi, ha così commentato: “Con grande entusiasmo inauguriamo oggi la nuova sede della nostra azienda. Per la prima volta, tutti i nostri team sono finalmente riuniti sotto lo stesso tetto. Questo rappresenta molto più di un semplice cambiamento logistico: è un salto di qualità che ci permetterà di aumentare la produttività, rafforzare la comunicazione interna e valorizzare ogni talento all’interno della nostra organizzazione. L’intervento è stato anche curato nei minimi dettagli sia per garantire il pieno rispetto delle architetture precedenti dell’ex opificio, sia per rispondere alle nuove esigenze di innovazione e sostenibilità di un’azienda contemporanea. Grazie a tutte e tutti per aver reso possibile questo traguardo”.

