L’ente Parco delle Madonie al Salon Destinations Nature di Parigi. Il Parco delle Madonie è presente alla 38a edizione del Salon Destinations Nature che dal 16 al 19 marzo si sta svolgendo al Paris Expo Porte de Versailles.

Il progetto sulla promozione e valorizzazione delle aree protette in SICILIA, è stato finanziato dalla Regione Siciliana Dipartimento Territorio – Assessorato Territorio e Ambiente.

Il Parco delle Madonie in qualità di ente capofila, con la collaborazione dell’Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo e unitamente ai Parchi dell’Alcantara, dell’Etna e dei Nebrodi, rappresenterà la Regione Siciliana.

Temi fondamentali del Salone del Turismo francese, sono: escursionismo, bici, trail running, nordic walking, trekking e attività all’aria aperta.

Itinerari turistico – culturali, escursioni guidate, alloggi e tempo libero alternativo, sono gli “ingredienti turistici” in grado di mixare esperienze alternative al classico viaggio.

All’insegna dello sport e del tempo libero, dice il Commissario S. dell’Ente Caltagirone. “Il Parco afferma – ancora una volta, si presenterà in tutte le sue valenze naturalistiche e culturali”. E sarà esaltato anche dalla realtà virtuale grazie ai visori 3D. Lo stand è stato visitato dal console Generale d’Italia dott.ssa Irene Castagnoli e dal vice-direttore dell’istituto Commercio Estero Annamaria Pattelli.

