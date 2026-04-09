Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende oggi ricordare la vicenda di Cirino Catalano, tragica testimonianza di una giovane vita spezzata a causa di un fatale errore. Un gesto semplice e quotidiano, come fermarsi a consumare un caffè, si trasformò, in quel contesto segnato dalla violenza mafiosa, in un evento drammaticamente irreversibile.

Cirino Catalano, giovane di soli 24 anni, rappresentava un esempio di impegno, dedizione e laboriosità. Con sacrificio e determinazione era riuscito a valorizzare l’attività commerciale ereditata dal padre, trasformandola in una realtà solida e promettente, espressione concreta di una volontà di riscatto e crescita personale.





Nel 1991, la comunità di Lentini, in provincia di Siracusa, era ancora profondamente segnata dalle conseguenze del terremoto del 13 dicembre 1990, che aveva colpito la Val di Noto. Nel pomeriggio del 10 aprile 1991, prima della riapertura del proprio esercizio commerciale, Cirino si recò presso il “Golden Bar” di Piazza Mazzini. In quel luogo, mentre si trovava al bancone, erano presenti anche Salvatore Motta e Salvatore Sambasile, quest’ultimo coinvolto in dinamiche criminali interne alla criminalità organizzata.

L’irruzione improvvisa di un commando armato determinò un’esplosione di violenza indiscriminata. Sambasile e Motta vennero colpiti mortalmente. Cirino Catalano, del tutto estraneo a qualsiasi contesto criminale, tentò di sottrarsi all’agguato, ma fu raggiunto da un colpo al petto e ucciso, divenendo vittima innocente di una logica di sopraffazione che non ammette testimoni né risparmia vite innocenti.





Solo nel 2001 lo Stato ha riconosciuto ufficialmente Cirino Catalano come vittima innocente della mafia. La piena ricostruzione delle responsabilità è emersa molti anni dopo, anche grazie agli esiti dell’operazione “Thor” del 2020 e alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Francesco Squillaci, che hanno consentito di individuare esecutori materiali e mandanti dell’azione criminale.

Secondo quanto accertato in sede giudiziaria, l’omicidio di Salvatore Sambasile fu ordinato dal boss Sebastiano Nardo, quale atto punitivo per attività illecite non autorizzate. L’esecuzione fu affidata a Francesco Squillaci, detto “Martiddina”, insieme ad altri affiliati. I procedimenti giudiziari hanno successivamente delineato il quadro delle responsabilità individuali.





La figura di Cirino Catalano si impone oggi come simbolo di innocenza colpita e di dignità violata. La sua storia richiama con forza l’urgenza di una memoria consapevole e responsabile, capace di restituire valore alle vite spezzate dalla violenza mafiosa.

In tale prospettiva, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende promuovere un rinnovato impegno educativo, fondato su una proposta didattica denominata “Custodi della Memoria Viva”. Essa si configura come un percorso formativo che supera la dimensione meramente commemorativa e si orienta verso un coinvolgimento attivo degli studenti in un processo di ricostruzione consapevole delle biografie delle vittime innocenti, restituendo loro voce, identità e dignità attraverso una partecipazione diretta e riflessiva.

Tale approccio, distinto dalle modalità tradizionali spesso incentrate sulla sola narrazione o sulle celebrazioni rituali, mira a trasformare la memoria in esperienza educativa viva, favorendo nei giovani una comprensione profonda dei valori della legalità, della giustizia e del rispetto dei diritti umani.

Ricordare Cirino Catalano non rappresenta soltanto un dovere morale, ma costituisce un impegno civile volto a formare coscienze libere, responsabili e consapevoli, affinché tragedie come quella qui richiamata non trovino più spazio nella società contemporanea.

prof.ssa Giovanna De Lucia Lumeno, CNDDU

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