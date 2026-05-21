Les Florettes è un coro interamente femminile diretto da Flora Faja e rappresentato da donne che hanno in comune la passione per il canto con un progetto di musica swing che viaggia dagli anni ’30 agli anni ’50.

Giovedì 4 Giugno, alle 21.15, presso Teatro Marcello Puglisi – piazza San Marino 2 (ex viale Francia) – Palermo, avrà luogo l’Evento in beneficienza promosso da Flora Faja & Les Florettes per Le Onde ETS, organizzazione no profit per prevenire e contrastare la violenza maschile verso le donne, le bambine e i bambini partendo dal desiderio di libertà delle donne. Per questo motivo le coriste si esibiranno indossando scarpe rosse come simbolo contro il fenomeno del femminicidio. Le coriste saranno accompagnate da:





Roberto Brusca – pianoforte

Diego Tarantino – contrabbasso

Corrado Macca – batteria

Nel repertorio non mancheranno testi iconici dell’epoca retro che il coro ama tributare come “Casetta in Canada”, “Papaveri e papere”, “Vecchio palco della scala” e “Tulipan”.

Sarà possibile fare una donazione di €10 scrivendo (con messaggio privato) nelle pagine social di “Les Florettes” oppure presso i seguenti negozi della città:

“Sotto Sotto intimo” – via Dante 29, Palermo

Negozio “MIA” – via XX Settembre 63, Palermo

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