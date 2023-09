Sei un professionista della salute mentale, insegnante, psicolog* o sei interessat* a tematiche che riguardano e migliorino la salute mentale dei bambini e delle famiglie nel contesto lavorativo?

CEIPES è lieto di invitarti alla conferenza iniziale sul metodo Let’s Talk about Children (LTC), organizzata nell’ambito del progetto europeo “Let’s Talk about Children in Europe” e finanziata dal programma EU4Health.

Un’opportunità unica per acquisire competenze nel campo della salute mentale dei bambini e delle famiglie.

Data Inizio: 18/09/2023

Data Fine: 18/09/2023

Ora: 10:00

Prezzo: 0.00

