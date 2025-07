Al Signor Sindaco del Comune di Palermo

Prof. Roberto Lagalla





Oggetto: Richiesta urgente di convocazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Egregio Signor Sindaco,

l’associazione *Cittadini in Movimento*, profondamente preoccupata per l’escalation di violenze che sta colpendo il centro storico di Palermo, Le rivolge un accorato appello affinché venga immediatamente convocato il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’ultimo episodio avvenuto alla cioccolateria “Lorenzo” – dove lavoratori e clienti sono stati costretti a barricarsi all’interno per sfuggire a un’aggressione – ha scosso la città e ha rivelato una situazione che non può più essere ignorata. I cittadini, i commercianti e i turisti che frequentano il centro storico chiedono con forza maggiore presenza delle forze dell’ordine, interventi mirati di prevenzione e un piano straordinario per il ripristino della sicurezza urbana.





Chiediamo dunque che il Comitato venga convocato con urgenza, alla presenza delle forze dell’ordine, delle rappresentanze istituzionali e, se possibile, anche delle associazioni civiche, per affrontare in modo trasparente ed efficace una questione che riguarda la libertà e la dignità della vita pubblica.

Rimaniamo disponibili a contribuire con spirito costruttivo alla definizione di soluzioni concrete.

In attesa di un Suo cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Per Cittadini in Movimento

Aldo Penna

Cinzia Leonardi

Luogo: Piazza marina angolo via quattro aprile , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.