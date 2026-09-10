I sottoscritti Segretari e Commissari Regionali della Democrazia Cristiana, personalmente, hanno appreso dell’iniziativa, promossa dal sig. Giuseppe Migliara volta a richiedere una convocazione di un Consiglio Nazionale per deliberare la ulteriore nomina di un Segretario Nazionale.

Pur non comprendendone la ragione, si precisa che il Consiglio Nazionale, ha già dato esecuzione al disposto dell’art. 75 dello Statuto della DC con delibera assunta dal Consiglio Nazionale all’unanimità in data 31 gennaio 2026 con la quale è stata eletta una Segreteria del Partito nazionale formata dal Presidente del Consiglio Nazionale (Renato Grassi) e dal Segretario Nazionale f.f. (Gianpiero Samorì).





Tale iniziativa “Migliara”, inoltre, non compresa da una larghissima fetta dalla base del partito, sta creando tensioni evitabili in quanto richiederebbe ad un Consiglio Nazionale, già scaduto dal 23 maggio 2026 di alterare sostanzialmente i termini della vita democratica del Partito fino ad oggi tutelata e garantita.

Ci piace ricordare inoltre, prima a noi stessi, che il Congresso Nazionale è già stato convocato dal Consiglio Nazionale DC per il prossimo 24-25 ottobre 2026 ed è quella la sede appropriata per aprire un serio ed ampio dibattito sulla figura del nuovo Segretario Nazionale che dovrà guidare il Partito nei prossimi tre anni comprese le tornate elettorali amministrative e politiche previste per il 2027 e su eventuali alleanze.





Dibattito che non potrà essere minimamente compromesso da estemporanee iniziative in assenza di valide motivazioni nell’interesse della vita democratica del nostro Partito, chiunque lo ritenga sarà costretto a d agire in ogni sede e con gli strumenti più appropriati.

Siamo certi che in breve tempo si possano ristabilire i canali di comunicazione e intesa che ristabiliscano le fondamenta dell’AMICIZIA e della Collaborazione nell’interesse del Partito della DC e dei DEMOCRISTIANI.

Michele Tucci (Puglia) Loriano Isolabella (Liguria)

Simona Vietina (Emilia-Romagna) Gennaro Scamardella (Campania)

Raffaello Adesso (Campania) Roberto Rosso (Piemonte)

Antonio Venneri (Calabria) Salvatore Giuffrida (Sicilia)

Nicola Lopatriello (Basilicata)

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