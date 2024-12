Ventiquattro racconti che affrontano temi importanti e attuali come la guerra, il bullismo, la malattia, la discriminazione e la tutela dell’ambiente ma narrati da un punto di vista diverso, quello che può avere un bambino o un giovane ragazzo. Vivono tutti a Palermo, hanno tra i 9 e i 16 anni e frequentano diverse classi, dalla quinta primaria al primo superiore i giovani autori di “Con i nostri occhi 2” una raccolta di racconti edita da Multiverso Edizioni che offre uno sguardo unico e commovente sul mondo che li circonda.

Il libro, curato da Alessandra Giaccone, insegnante di Scuola primaria e dell’infanzia, Maria Maniscalco e Luciana Ratto, entrambe docenti di lettere all’Istituto comprensivo Publio Virgilio Marone Tomaselli, è un seguito del fortunato “Con i nostri occhi”, pubblicato nel 2023. Attraverso le loro storie, i giovani autori, provenienti da diverse classi delle scuole Publio Virgilio Marone e G. Carducci di Palermo, ci mostrano come vedono il mondo e come interpretano alcuni dei suoi più gravi problemi attraverso la loro immaginazione, la loro sensibilità e la loro speranza, ricordandoci che anche di fronte alle difficoltà e alle sfide della vita, è possibile sognare un futuro migliore e lottare per realizzarlo. “Con i nostri occhi 2” è un libro per tutti, che invita a riflettere sul mondo che stiamo costruendo per le future generazioni e sul ruolo che ognuno di noi può svolgere per renderlo un posto migliore.

“Con i loro occhi, vediamo non solo in modo diverso – spiega Luciano Sesta, docente di filosofia morale e di antropologia filosofica all’Università di Palermo nella postfazione del libro – ma anche un mondo diverso. Che, si badi, non è un altro mondo, ma lo stesso mondo che anche noi adulti vediamo, liberato però da quelle incrostazioni che l’opacità di uno sguardo disilluso ha prodotto strada facendo. Questo progetto dimostra che non si dovrebbe mai aver paura che i ragazzi non vedano le stesse cose che ci sta a cuore che vedano, perché a volte e solo vedendone altre, o addirittura contestando quelle che vediamo noi, che essi giungono lì dove dovevano”.

Il libro sarà presentato sabato prossimo, 14 dicembre, alle ore 17 alla libreria Capoverso in via Via Giovanni Pascoli 13 a Palermo alla presenza degli autori, delle curatrici e della responsabile della casa editrice Multiverso, Rita Gianformaggio.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.