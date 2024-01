Licata – L’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ Ars ha inviato una nota al Ministro per la Protezione Civile Sen. Sebastiano Musumeci, al Presidente della Regione Siciliana On. Renato Schifani, e al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana Ing. Salvo Cocina nella quale a seguito dell’incendio divampato nel centro di stoccaggio dei rifiuti dell’impresa Omnia, a Licata, richiede, rispetto a quanto effettuato, il massimo impegno al fine di arrivare al completo e definitivo spegnimento delle fiamme.

“Ho chiesto – ha detto l’ On. Rosellina Marchetta – un massiccio spiegamento di risorse umane e di mezzi per far fronte nell’immediato alla drammatica situazione che tanto angoscia i cittadini licatesi e quelli dei paesi vicini, occorre inoltre una successiva bonifica e l’espletamento dell’ iter necessario per la celere dichiarazione dello stato d’emergenza. Licata e i licatesi non possono aspettare”.

L’ On. Marchetta nella nota esprime l’ interessamento dei soggetti che ha ritenuto opportuno sollecitare ai quali rivolge stima e apprezzamento per l’ intervento in corso.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.