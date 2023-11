L’ELFO pubblica su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 10 novembre, “CAURA” il suo nuovo singolo, pubblicato per ShutUp Records/Magnitudo (powered by Time Records).

Dopo la pubblicazione del brano “Xanny”, accompagnato dal videoclip ufficiale su YouTube, l’iconico artista siciliano sancisce il suo ritorno con un inedito che racconta e celebra, tra luci ed ombre, il profondo legame con la sua città.

“CAURA” si presenta come un nuovo episodio della saga delle release dedicate a Catania e firmate da L’ELFO. Come alcuni dei suoi brani cult: “Sangue Catanese”, “Made In Catania” e “Pi tutti i carusi”, questo inedito affonda le sue radici nel contesto della formazione personale dell’artista restituendo l’inconfondibile atmosfera del suo immaginario e l’indelebile impronta del suo stile.

La travolgente produzione firmata da Funkyman, dalle sonorità scure, tensive e squisitamente rap, incarna fedelmente la giungla urbana descritta dalle barre in dialetto catanese de L’ELFO che, con la sua poetica senza filtri, lascia emergere il forte sentimento di appartenenza alla sua città ed i principi che contraddistinguono la sua mentalità e la sua street attitude.

“CAURA” è, così, la release che segna l’attesissimo ritorno dell’iconico rapper siciliano. Un brano che non potrà che esaltare il vasto pubblico della scena urban e che rappresenta a pieno la coerenza e l’irriducibilità de L’ELFO.

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Graziano Piazza, è online su Youtube da venerdì 10 novembre.

CREDITS AUDIO

Artista: L’Elfo

Produzione: Funkyman

Produzione Esecutiva: Shut Up srls

Label: Magnitudo/powered by Time Records

Grafiche: Filippo Baldo

CREDITS VIDEO

Regia: Graziano Piazza

Scritto da: Gianluca Sacco, Graziano Piazza

Editing: Graziano Piazza

Dop: Graziano Piazza

Produttore esecutivo: Gianluca Sacco







Luogo: Catania, CATANIA, CATANIA, SICILIA

