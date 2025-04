Prosegue con un incontro sui diritti universali e la pedagogia della speranza la rassegna di libri e di storie “Letture Umane”. Mercoledì pomeriggio, a 43 anni dall’omicidio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, l’omaggio da parte della Human Rights Youth Organization al suo impegno sarà nel pomeriggio, con l’incontro della rassegna letteraria Letture Umane dedicato ai diritti universali e alla pedagogia della speranza.





Mercoledì 30 aprile, infatti, Al Vicolo (in vicolo San Basilio 10), sede palermitana della ong HRYO, che organizza la rassegna, la giornalista e scrittrice Lidia Tilotta discuterà del suo ultimo libro Karìbu, scritto a quattro mani con Cristina Fazzi, una donna fuori dal comune che da Enna è approdata nello Zambia, dove ha realizzato progetti impensabili in un’area vastissima del Paese.

“La scelta del 30 aprile è stata voluta fortemente per ribadire che solo la memoria condivisa, l’impegno e la partecipazione possono essere strumenti efficaci per la lotta alla mafia e la crescita consapevole e sana della nostra società”, dice il presidente dell’ong, Marco Farina.





“Letture Umane” è animata da autori e autrici che si occupano di cambiamento, della mutazione, singola e collettiva. Lo scopo di “Letture Umane” è quello di sensibilizzare sull’importanza della lettura e della condivisione, divulgando le letture esperienziali e valorizzando i diritti umani e civili.

L’incontro successivo è fissato per il 9 maggio con la poetica dei sentimenti: ospite della rassegna sarà la poeta Marietta Salvo e il suo “Il vascello fantasma”.

Gli incontri letterari, che hanno come media partner Radio Spazio Noi, sono a cura della giornalista Antonella Folgheretti e sono realizzati in collaborazione con le case editrici Istituto Poligrafico Europeo e Navarra Editore, mentre la casa vinicola Le Falene offre un calice di vino ad ogni incontro, come antico simbolo di convivialità, di condivisione di idee e di consolidamento dei legami sociali.





Luogo: Al Vicolo, , vicolo San Basilio , 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.