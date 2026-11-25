“L’immagine oltre l’immagine” è il titolo della mostra di Alex Caminiti che verrà inaugurata venerdì 27 novembre, alle ore 18, presso la Chiesa di Sant’Euno e San Giuliano a Palermo (è una chiesa barocca del centro storico, quartiere Kalsa / mandamento Tribunali, situata in Piazza Sant’Euno, nei pressi di Piazza Magione).





Al taglio del nastro hanno annunciato la loro presenza il sottosegretario alla Cultura, dott. Gianpiero Cannella , il sindaco, commendatore Roberto Lagalla ed il cav. Nicola Barretta, vicepresidente regionale dell’U.I.R. APS (Unione Insigniti della Repubblica) che ha patrocinato l’evento. “L’immagine oltre l’immagine” a cura del critico d’arte Roberto Carli, vedrà protagonista Alex Caminiti, front man del collettivo d’arte indipendente del GAS. Il Collettivo d’Arte Indipendente GAS è una formazione artistica interculturale legata alla figura dell’artista messinese Alex Caminiti, nata con l’obiettivo di unire arti visive, sperimentazione e impegno simbolico in una pratica condivisa; del gruppo fanno parte tre artisti di diversa provenienza, ma tutti del bacino del Mediterraneo; due sono donne; la prima, Sadif, di origine egiziana, la seconda, Gimaka, viene dal Senegal mentre l’unico artista uomo del gruppo è il messinese Caminiti. I tre hanno in comune un’ottima perizia tecnica per il linguaggio figurativo le prime due, la capacità di passare con leggerezza e grande competenza linguistica dalla figurazione all’astrattismo per Caminiti.





Alex Caminiti, 49 anni, Cavaliere della Repubblica iscritto alla sezione di Messina dell’UIR-Aps, è un artista di fama internazionale; ha già esposto in Europa, Asia e America; Zichichi, Mattarella, Sgarbi, Biasi, Scaringella, Riva, Philippe Daverio sono alcuni dei curatori che hanno scritto di Caminiti.

Alex Caminiti esprime nei suoi lavori il senso di una essenzialità visiva, solo apparentemente confusa, ma strutturalmente legata alla visione ironica e colorata della vita.

La mostra rimarrà aperta da venerdì 27 novembre al 22 dicembre.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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