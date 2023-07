Troppo spesso si sente dire che i giovani sono il nostro futuro. Non basta la consapevolezza dell’ovvio, su di essi bisogna investire, ma soprattutto nella prima fascia di età dotarli dei giusti strumenti, non solo tangibili, ma anche elaborativi e di riflessione per permettergli di esplorare i propri spazi interiori scoprendo le proprie attitudini, talenti e aspirazioni.

È così che si forma la personalità di un individuo. Su questi presupposti nasce un progetto di grande ambizione e valenza sociale, il “Cantiere delle Immagini e dei Suoni” rivolto a sensibilizzare sull’importanza di insegnare la filosofia fin dalla scuola primaria. Il progetto che trova la sua esplicazione finale in un film dal titolo “Costi e Leo” sceneggiato dalla scrittrice Cecilia Minutoli, (nella foto) anche attrice nel film.

Film realizzato da studenti delle scuole palermitane sotto la direzione esecutiva della Marte Studio e per la regia di Guglielmo Brancato con musiche originali di Salvatore Sciarratta. Il film che verrà proiettato per la prima volta il 16 luglio a Pollina presso il Teatro di Pietra Rosa alle 21 con ingresso libero, vede protagonisti due bambini, Costi e Leo che ci travolgeranno in un intreccio di esperienze sensoriali e di grande suggestione emotiva.

Un appuntamento da non perdere per, ritornando tutti forse un po’ bambini, poter abbandonare tutte le sovrastrutture che la vita inesorabilmente carica sulle spalle degli adulti.

Il progetto finanziato dal Ministero dell’Istruzione con il Piano delle Arti che vede l’Istituto Minutoli di Palermo (scuola capofila), la D.D. Alcide De Gaspari e il liceo scientifico Galileo Galilei, congiuntamente con il Conservatorio Arturo Toscanini e le Fondazioni Arnone si candida ad essere una case history per lo sviluppo della didattica filosofica a beneficio dei nostri futuri giovani uomini. Come afferma la stessa Cecilia Minutoli in una scena del film “non bisogna pensare ai bambini, ma pensare con i bambini”

L’appuntamento è domenica 16 luglio a Pollina alle 21. Da non perdere

