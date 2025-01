Il suo primo lavoro per Publitalia è arrivato dopo un colloquio con Marcello Dell’Utri. L’ultimo, invece, grazie a Babbo Natale. In mezzo tanti eventi, tante polemiche e persino la richiesta di pizzo da parte dei mafiosi, che ha respinto schernendoli e denunciandoli. Guglielmo Correnti, imprenditore e tra i creatori del Palermo Christmas village, racconta la sua “vita da mediano”, spesso in mezzo alle controversie, nella puntata 61 di “Egoriferiti”, il podcast disponibile su YouTube e Spotify tutti i giovedì dalle 21.





“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere. Correnti ha raccontato la sua vita da self made man che, grazie alla sua capacità di farsi piacere e compiacere, negli anni ha mostrato tutto l’amore per la sua città, Palermo, creando un grande numero di eventi che hanno coinvolto migliaia di persone, sempre in nome della tenerezza e della voglia di restare curiosi e bambini.

