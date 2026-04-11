Si segnalano le difficoltà registrate in questi giorni sul regolare passaggio della linea bus 731. La situazione sta creando disagi ai cittadini che quotidianamente fanno affidamento su questo collegamento per raggiungere luoghi di lavoro, studio e servizi essenziali, con conseguenti ritardi e disservizi diffusi.

Il problema appare ancora più rilevante in questo periodo, caratterizzato da un aumento significativo dei flussi turistici nelle aree interessate, con un conseguente maggiore utilizzo del trasporto pubblico.



Si ritiene necessario verificare con attenzione quanto sta accadendo e procedere al ripristino della piena regolarità del servizio, garantendo al contempo una maggiore chiarezza nelle informazioni rivolte all’utenza in caso di eventuali variazioni.



Il trasporto pubblico deve poter assicurare continuità ed affidabilità, soprattutto sulle linee di maggiore utilizzo quotidiano.



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