A seguito delle numerose segnalazioni ufficiali già trasmesse nelle scorse settimane in merito alle criticità riguardanti le linee AMAT 603 e 731, ho avviato un’interlocuzione diretta con l’Assessore alla Mobilità, Maurizio Carta, rappresentando le forti preoccupazioni espresse dai cittadini.



Nel corso del confronto ho chiesto con fermezza che le linee 603 e 731 non subiscano modifiche alla loro attuale tabella di marcia, considerato il ruolo essenziale che svolgono per residenti, lavoratori, studenti e utenti che quotidianamente si spostano nelle zone interessate. L’Assessore Carta ha manifestato attenzione nei confronti della problematica, riferendo che, attraverso i propri uffici, si metterà in contatto con AMAT al fine di individuare una soluzione e scongiurare interventi che possano arrecare ulteriori disagi all’utenza.





Continuerò a seguire con la massima attenzione l’evolversi della vicenda, mantenendo alta l’attenzione su un servizio di trasporto pubblico fondamentale per il territorio e confidando che il confronto avviato possa tradursi in un risultato concreto a tutela dei cittadini.

Natale Puma Consigliere Comunale di Palermo



Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

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