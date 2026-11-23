Valenza (Spagna) – Si è concluso venerdì scorso l’evento organizzato dal Centro Europeo per le Lingue Moderne del Consiglio d’Europa (ECML), in cooperazione con la Commissione europea, sul tema “Garantire un futuro sostenibile alle lingue regionali e minoritarie: modelli linguistici e strategie per classi multilingue”. Due giornate, il 19 e 20 novembre, che hanno riunito a Valenza gli esperti di lingue regionali e minoritarie provenienti dagli Stati membri dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa.

Le due giornate hanno alternato analisi delle politiche linguistiche, visite scolastiche e confronto tra decisori, amministratori, ricercatori e attori della società civile. Obiettivo: confrontare modelli di insegnamento linguistico che includano anche le lingue regionali, scambiare pratiche didattiche efficaci per classi nelle quali le lingue locali storiche sono considerate fattore imprescindibile di identità e un arricchimento e individuare strategie trasferibili agli altri contesti regionali europei, incluso quello siciliano.





Tra i protagonisti del convegno anche il messinese dott. Aurelio La Torre, dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che attualmente si occupa, tra l’altro, dello Stato di Diritto e dei Diritti Fondamentali, con particolare attenzione anche ai diritti linguistici. La Torre ha presentato il progetto, dedicato a docenti e alunni delle scuole, “Il viaggio linguistico di Lara in Italia”, recentemente tradotto anche in spagnolo, che ha coordinato in collaborazione con l’ECLM del Consiglio d’Europa. La pubblicazione documenta 27 lingue parlate in Italia, tutte internazionalmente riconosciute attraverso i codici ISO 639-3. Già nelle prime pagine risalta la lingua siciliana, descritta in una scheda specifica che ne ripercorre la storia e la prestigiosa tradizione letteraria. Il volumetto è liberamente aperto all’utilizzo da parte di docenti e studenti italiani che possono scaricarlo al link https://cdn.ecml.at/EDL/language-journey/italy/language-journey-italy-IT.pdf





Al centro dei lavori anche il caso valenciano, un unicum europeo. Nel 2025 è arrivata una svolta senza precedenti: la nuova legge sulla libertà educativa introduce un voto vincolante nelle scuole. Sono i genitori a decidere, scuola per scuola, se la lingua base d’insegnamento sarà il valenciano o il castigliano. La prima consultazione si è tenuta nel 2025 ed è già operativa dall’anno scolastico in corso. Con questa legge, la Spagna e, in particolare, la Comunità Valenziana, si pone all’avanguardia in Europa in merito ai diritti linguistici e alla valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie.

Diverse relazioni hanno illustrato come in Spagna le lingue regionali (come catalano, basco, galiziano) siano tutelate e valorizzate anche grazie ai poteri di cui dispongono a livello territoriale le “comunità autonome”, che possono essere paragonate, in una certa misura, alle regioni italiane (che però non hanno poteri comparabili in materia di tutele linguistiche).





L’esempio di lingue come il basco ha evidenziato come la standardizzazione “a tavolino” di una lingua -considerato ancora un tabù da molti ambienti linguistici italiani- può avere effetti decisamente positivi senza, per altro verso, impattare negativamente sulle sub-varietà locali della rispettiva lingua “neo-standardizzata”.

In una nota, l’AUCLIS (Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana) sottolinea come «l’Italia sia ancora molto indietro nel campo della tutela, promozione e insegnamento delle lingue regionali e minoritarie, per alcune delle quali -come il siciliano, il veneto, il piemontese etc.- manca, addirittura, persino il riconoscimento ufficiale».

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