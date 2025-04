I volontari del movimento e dell’associazione “La Sicilia per i siciliani”, hanno raccolto nei vari supermercati della città di Palermo e Misilmeri tantissime uova pasquali donate dal popolo stesso .

Con il progetto creato dall’associazione al fine di “Dona un uovo per un sorriso”, un’iniziativa che abbiamo voluto fortemente un grazie va a voi ragazzi volontari del “Movimento del popolo siciliano”, che per un mese si sono impegnati nel raggiungere l’obiettivo di regalare un sorriso sincero nella raccolta di queste uova pasquali che il popolo stesso donava dove noi ringraziamo infinitamente.

Il presidente dell’associazione “La Sicilia per i siciliani” e del Movimento del popolo siciliano Tony Guarino dichiara: “queste uova che i nostri volontari hanno raccolto li doneremo presso l’ ospedale dei bambini di Cristina e al reparto oncologico pediatrico civico di Palermo. Abbiamo voluto fortemente creare questo evento per regalare un sorriso a tutti i piccoli pazienti e augurando una pronta e presta guarigione, abbiamo voluto – continua così Tony Guarino – coinvolgere un famoso tik toker palermitano Lo Sciccoso di Palermo che mascherato da Batman donerà queste uova in cambio di un sorriso. Voglio precisare che questo evento è merito di tutti i cittadini palermitani e misilmeresi che hanno voluto contribuire a questa iniziativa e io a nome di tutti i nostri volontari ringrazio con il cuore. Questo evento sociale deve servire per mandare un segnale solidale a tutta la popolazione siciliana. Un segnale che dimostra quanto e importante il sociale e quanto si può essere uniti. Con questo gesto noi vogliamo augurare una serena e santa pasqua a tutti coloro che stanno attraversando momenti difficili con solidarietà e pace”.

Luogo: ospedale dei bambini di Cristina , Via dei benedettini , 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

