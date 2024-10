Il settore energetico globale sta affrontando una fase di profonda trasformazione, trainato dalla crescente esigenza di soluzioni sostenibili in risposta alle problematiche ambientali legate all’aumento della domanda energetica. In questo contesto, il Linux Day 2024, organizzato dall’associazione Free Circle, sarà un momento di riflessione e confronto su come le tecnologie open source possano contribuire a un’innovazione sostenibile e alla gestione efficiente delle risorse.



L’evento, che si terrà sabato 26 ottobre presso i Cantieri Culturali della Zisa – Aula De Seta, riunirà esperti del settore, rappresentanti istituzionali e appassionati di tecnologia per discutere delle potenzialità dell’open source nel migliorare l’efficienza energetica e sostenere l’autonomia digitale. L’obiettivo è comprendere come il software libero possa offrire strumenti innovativi per affrontare le sfide energetiche senza compromettere l’indipendenza tecnologica.





Focus sull’Autonomia Digitale ed Energetica

Con la diffusione delle tecnologie digitali in tutti i settori, la dipendenza da grandi multinazionali diventa una minaccia per l’autonomia delle infrastrutture europee. Il Linux Day 2024 vuole esplorare soluzioni alternative, mostrando come le tecnologie open source possano rappresentare un’opportunità per garantire la sicurezza digitale e, allo stesso tempo, ridurre l’impatto energetico delle nuove implementazioni.





Patrocini e Partner

L’evento gode del patrocinio di importanti enti nazionali e locali, tra cui:



• Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

• Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale

• Comune di Palermo

• Università degli Studi di Palermo

• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo

• Italian Linux Society



Il convegno vanta la collaborazione ed il sostegno di:



• Linux Foundation Energy

• Consortium GARR

• Parrot Security

• Baxenergy

• Engineering Ingegneria Informatica

• Futuro Solare

• ELMI





Informazioni e Registrazioni

Il programma della giornata prevede interventi di esperti e sessioni di networking. Per conoscere i dettagli degli interventi e le biografie dei relatori, è possibile consultare la pagina dedicata: https://linuxday.thefreecircle.org/2024/



La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione tramite il seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/linux-day-2024-tickets-1022602641027.



Luogo: Cantieri Culturali alla Zisa – Aula De Seta, Via Paolo Gili, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

