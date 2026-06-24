Un gesto semplice ma capace di rendere più sereno il percorso di cura dei bambini ricoverati. Il Governatore del Distretto Lions 108YB Sicilia, Diego Taviano, e il presidente della Prima Circoscrizione dei Lions Club, Pietro Passariello, hanno donato all’ASP di Palermo alcune giraffe porta flebo colorate destinate ai reparti pediatrici degli ospedali aziendali. L’iniziata è stata realizzata con il supporto della Fondazione Ste.la.

La consegna è avvenuta nel corso di una cerimonia alla quale hanno preso parte il direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze, il direttore sanitario aziendale, Antonino Levita, e una numerosa rappresentanza dei Lions Club della Prima Circoscrizione.





“Ringraziamo il Distretto Lions 108YB Sicilia per questa significativa testimonianza di vicinanza ai nostri piccoli pazienti – ha dichiarato il direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze –. L’umanizzazione degli spazi di cura rappresenta un elemento sempre più importante dell’assistenza sanitaria. Rendere un reparto più accogliente significa aiutare i bambini e le loro famiglie ad affrontare con maggiore serenità il percorso terapeutico. È anche attraverso iniziative come questa che si costruisce una sanità più attenta ai bisogni delle persone”.





Le giraffe porta flebo saranno collocate nei reparti pediatrici degli ospedali di Termini Imerese, Partinico e Corleone. Contribuiranno a rendere più accoglienti e rassicuranti gli ambienti dedicati ai piccoli pazienti. Colorate e pensate per accompagnare i bambini durante le terapie, trasformano uno strumento sanitario indispensabile in un elemento capace di suscitare curiosità, serenità e familiarità.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di umanizzazione delle cure che mira a migliorare la qualità della permanenza in ospedale dei bambini e delle loro famiglie, affiancando all’eccellenza clinica una crescente attenzione agli aspetti emotivi e relazionali dell’assistenza.

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