In uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, nell’isola di Mozia, il 20 giugno 2026 alle ore 18:00, si svolgerà la III Edizione del Premio Internazionale Mozia, un appuntamento dedicato alle eccellenze italiane e internazionali che, con il proprio percorso, hanno contribuito alla crescita culturale e civile del Paese.

Il Premio Internazionale Mozia è sostenuto anche dalla Regione Siciliana e dall’Istituto Regionale dell’Olio e del Vino per valorizzare uno dei luoghi simbolo dell’identità culturale e paesaggistica della Sicilia occidentale, un territorio in cui archeologia, saline, laguna e tradizione vitivinicola costruiscono un’esperienza unica di enoturismo. La sua posizione, nel cuore dello Stagnone di Marsala, la rende un punto di riferimento strategico per un turismo lento, esperienziale e di qualità.





La cerimonia di premiazione è organizzata dall’Associazione Strada del Vino Marsala, presieduta dal notaio Salvatore Lombardo, da Il Vomere, diretto da Rosa Rubino, e dalla Fondazione Whitaker, presieduta dal professore Paolo Matthiae.

Al centro della manifestazione – condotta da Incoronata Boccia, direttrice dell’Ufficio Stampa Rai e già vicedirettrice del Tg1, insieme a Rosa Rubino, ideatrice del Premio – c’è un obiettivo di grande valore identitario: sostenere il percorso per il riconoscimento dell’isola di Mozia e della Laguna dello Stagnone di Marsala come Patrimonio dell’Umanità UNESCO.





Per questa terza edizione i premiati sono: Annalena Benini, Aldo Cazzullo, Eleonora Daniele, Arianna Fontana, Claudio Gioè, Barbara Jatta, Domenica Lorusso, Marco Morricone, Antonio Preziosi, Sara Vinci e Mario Zenari. Personalità provenienti da mondi diversi, unite dalla capacità di rappresentare competenza, visione, talento e impegno.

Parteciperanno alla consegna dei premi il direttore e la commissaria IRVO, Giusi Mistretta e Vito Bentivegna. A ciascun vincitore sarà consegnata una statuetta ispirata al Giovinetto in tunica, simbolo della storia millenaria di Mozia. Tutti i premiati e i componenti del Comitato Scientifico diventeranno inoltre “Ambasciatori di Mozia, delle Saline e della Laguna dello Stagnone” nel mondo.

Il Premio, il cui Comitato Scientifico è presieduto da Gianni Letta, sarà trasmesso anche su Rai 3 e disponibile su RaiPlay, con il TGR come media partner.

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