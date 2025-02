Mancano tre giorni alla gara più importante per gli chef italiani. Si svolgerà, infatti, dal 16 al 18 febbraio, la 9^ edizione dei Campionati della Cucina Italiana, all’interno della manifestazione “Beer & Food Attraction”, al Rimini Expo Centre Italy. Un evento che rinnova anche quest’anno la collaborazione fra Italian Exibition Group e Federazione Italiana Cuochi per la più importante e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchefs, l’organizzazione mondiale dei cuochi.

Per l’Istituto Superiore “Florio” sono ai nastri di partenza gli alunni Vittorio Caruso della 5CE, Categoria Cucina Calda K1 Junior, Mariangela Noto della 3CE di soli 16 anni, Categoria Pasticceria da Ristorazione K2 Junior, Vito Maceri, della 5CE, Categoria Cucina Vegan K3 Junior, Matteo Amato della 5CE, Contest Ragazzi Speciali, e Dennis Sarzana della 5B, Categoria Street Food d’autore (Componente Junior Culinary Team Sicilia).

“Una grande occasione di crescita e confronto con altri giovani e professionisti”, dice la Dirigente Scolastica, Pina Mandina, che augura alla delegazione del Florio di mettere a valore la fatica e l’impegno profuso nelle lunghe settimane di allenamento, ma soprattutto di divertirsi perché la cucina è creatività, passione, visione e allegria. “Alla squadra e ai loro coach, i professori Antonino La Sala, Nino Peraino e Salvo Rondello – aggiunge – auguro buona fortuna e di trarre da questa esperienza ulteriori motivazione e passione per il lavoro che svolgono, quello di docenti e studenti. Ricordo a tutti che al di là della gara ciò che conta per la scuola è sempre il percorso. In bocca al lupo ragazzi, il Florio tifa per voi!”.





