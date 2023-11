L’Istituto Gagini di Siracusa a Roma da protagonista nel RIFF

Gli studenti dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Antonello Gagini” di Siracusa diventano protagonisti di un evento specifico all’interno del Roma Indipendent Film Festival con la proiezione del cortometraggio realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM.

Dopo l’evento di presentazione svoltosi a Siracusa, martedì scorso, davanti ad una numerosa ed attenta platea, l’evento a Roma è previsto oggi, 18 novembre alle ore 16 presso il teatro Aquila con la proiezione del cortometraggio LA PERDITA DEL FUTURO, per la regia di Igor Maltagliati. Nella Capitale saranno presenti i principali protagonisti del corto, che spiegheranno l’impostazione didattica e progettuale delle attività svolte dagli studenti della sezione Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico, guidata dal prof. Ermanno Roccasalva Firenze.

LA PERDITA DEL FUTURO è un cortometraggio che verte sul tema della dispersione scolastica. Il soggetto, scritto dalla dirigente scolastica Giovanna Strano, è stato pensato in modo da rendere artefici principali gli studenti degli istituti comprensivi partecipanti al progetto che hanno avuto ruoli di comparse e hanno supportato la troupe durante le riprese. Gli attori in primo piano sono lo studente Diego Azzaro e il prof. Massimo Capodieci.

Gli Istituti comprensivi partecipanti sono stati: XI I.C. Archia e III I.C. Santa Lucia di Siracusa, I.C. Vincenzo Messina di Palazzolo Acreide, II I.C. Volta di Floridia e III I.C. Todaro di Augusta.

Tra i partner del progetto si evidenziano TIME Multimedia srl, RIFF, Magnetic Film Production, e Associazione Materiali Vari. Il coordinamento scientifico del progetto è stato dell’attore Francesco Di Lorenzo.

TRAMA: Siracusa si presenta nella sua bellezza in una calda mattina di ottobre, ma lo scenario del mare e dell’isola di Ortigia fanno da sfondo a storie di degrado e di abbandono giovanile. Protagonista è un giovane dal vissuto difficile, che fatica a inserirsi nel contesto scolastico preferendo la vita in strada, dove le distrazioni possono essere molteplici. L’accostamento a un anziano pescatore lo fa riflettere, soprattutto nel momento in cui l’uomo fa riferimento al suo passato di lavoratore attraverso il quale ha trovato il giusto posto nella società. Il ragazzo pensa che non ci sia un futuro possibile per lui, ma il dialogo e la visione delle scolaresche impegnate in attività didattiche lo riporteranno sulla retta via, con il ritorno a scuola insieme ai suoi coetanei.

La troupe ha visto protagonisti tutti gli studenti della sezione Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico “Antonello Gagini” di Siracusa, dirigente scolastico la prof.ssa Giovanna Strano.

I docenti che hanno coordinato il progetto sono Ermanno Roccasalva Firenze, Giuseppe Scalora, Federico Poidomani, Giuseppe Greco, Martina Monaco che ha anche recitato.

Le riprese sono state effettuate presso la pista ciclabile e il Monumento ai Caduti di Siracusa, la piazza San Paolo di Palazzolo Acreide, la Villa Comunale di Augusta, il Museo Etnografico Nunzio Bruno di Floridia.

